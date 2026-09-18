Comet et Claude in Chrome ont un point commun, l'architecture. Un module exécute les commandes de l'assistant IA, tandis qu'un serveur distinct les interprète. Ces assistants intègrent un accès direct aux onglets ouverts et aux mots de passe enregistrés. Cette méthode, le prompt-forcing, est différente de l'injection de prompt classique. Elle n'utilise aucun texte piégé glissé dans une requête, mais usurpe directement une page de confiance. On vous avait d'ailleurs déjà parlé de HashJack . Cette méthode pousse les assistants IA de certains navigateurs à exécuter des instructions cachées dans un fragment d'URL.

Google a corrigé sa faille, la CVE-2026-0628, avec la version 143.0.7499.192 de Chrome, publiée en janvier. Son score de gravité s'élevait à 8,8 sur 10 et l'attaque donnait accès aux fichiers, au micro, à la caméra et à des captures d'écran de la victime. Microsoft a réglé la sienne, la CVE-2026-55945, début juillet. Son score de gravité s'élevait à 4,2, mais l'attaquant pouvait détourner l'agent et prendre le contrôle du navigateur.

Aucune référence CVE n'a été attribuée aux failles d'Opera Neon, de Comet ou de Claude in Chrome. Sur Opera Neon et sur Claude in Chrome, l'attaquant pouvait exfiltrer les e-mails et les données affichées par l'agent. Sur Comet, il obtenait un accès complet au système de fichiers et un contrôle total de l'agent. Sur Edge, l'attaque exploitait une page marketing laissée accessible en production et une course entre les modes « Penser » et « Agir » de l'assistant. Dans chacun des cinq cas, l'extension malveillante utilise un domaine resté accessible en production, alors qu'il aurait dû être retiré après les tests internes de l'éditeur.

Aucune victime n'a besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Ces attaques n'utilisent aucun code malveillant, ce qui les rend invisibles aux outils de détection traditionnels, selon The Hacker News.