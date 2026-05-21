Il ne sert à rien de redémarrer la machine, le lien ne sera pas rompu pour autant. L'appareil contaminé devient un maillon d'un réseau de zombies restreint. Les capacités se limitent à celles d'un navigateur, mais un attaquant pourrait contrôler des milliers, voire des millions d'appareils.

Le JavaScript ouvre une fenêtre déroulante de téléchargements sans y placer le moindre fichier. Sur Edge, cette fenêtre disparaît dès la réouverture du navigateur, ce qui rend l'exploit particulièrement discret. Sur Chrome, elle traîne un peu plus longtemps. Dans les deux cas, un utilisateur peu aguerri prendra ce comportement pour un simple bogue.

Lyra Rebane, le chercheur indépendant qui a découvert la faille, conseille de se méfier de ces menus déroulants qui s'affichent sans raison. Et il est très difficile de remonter jusqu'à la cause.

Mais dans le fil privé consacré au bogue, un développeur a relevé que la récupération en arrière-plan est très peu utilisée sur Chrome, avec environ dix-sept fichiers traités par utilisateur et par jour. Personne ne sait dans quelle mesure les autres navigateurs s'en servent. Le chercheur doute d'une exploitation active en cours.