Le navigateur Samsung Internet 15.0 débarque en bêta et améliore les fonctionnalités de vie privée

La version bêta de Samsung Internet 15.0 intègre une nouvelle fonctionnalité qui vous défend contre la collecte d'empreintes digitales. Il s'agit d'une pratique qui consiste à suivre l'utilisation du réseau afin de corréler les informations sur les internautes. Dotée d'une technologie antitracking « renforcée », cette dernière version bêta du navigateur permet de vous en protéger, à l'instar de Brave ou de Firefox .



Par ailleurs, le menu « Supprimer les données de navigation » a été développé et donne des exemples précis de ce que chaque option permet d'effacer. Il est dorénavant possible de supprimer les formulaires enregistrés ou les images et les fichiers mis en cache. Une option qui existe déjà chez certains concurrents.