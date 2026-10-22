Les vulnérabilités touchent Skia (la bibliothèque qui dessine les éléments graphiques), Accessibility (les fonctions d’assistance), CSS (la mise en forme des pages), Paint (l’affichage) et WebRTC (les appels audio et vidéo dans le navigateur). Cinq sont classées « corruption de mémoire », lorsqu’un un programme lit ou modifie une zone de mémoire qu’il ne devrait pas toucher. La sixième, dans Accessibility, est un « use-after-free », c’est-à-dire quand le programme réutilise une zone mémoire qu’il avait déjà libérée. Ce type d’erreur crée un risque de sécurité, mais Google ne décrit aucune chaîne d’attaque. Les détails des bugs peuvent d’ailleurs rester inaccessibles tant qu’une majorité d’utilisateurs n’a pas reçu le correctif.