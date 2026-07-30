Les vulnérabilités les plus graves touchent Compositing, Dawn, Views, Skia, ANGLE, Ozone et Chrome Updater. Plusieurs sont des failles de type use after free, provoquées lorsque le navigateur tente de réutiliser une zone de mémoire déjà libérée. Elles peuvent entraîner un plantage, corrompre la mémoire et, dans les scénarios les plus dangereux, permettre l’exécution de code malveillant.

À titre d’information, Dawn et ANGLE interviennent dans le traitement graphique, notamment pour WebGPU et WebGL. Skia prend en charge le rendu des images et des éléments visuels, Views sert à construire l’interface de Chrome, comme les fenêtres, les menus ou les boutons, Ozone assure la liaison entre le navigateur et le système d’exploitation pour l’affichage, la gestion des fenêtres et les périphériques d’entrée, tandis que Compositing assemble les différentes couches affichées à l’écran. Une autre faille critique affecte le programme de mise à jour de Chrome à travers une condition de concurrence susceptible de perturber le déroulement de plusieurs opérations simultanées.

Google garde encore les détails techniques sous clé. L’entreprise attend qu’une majorité d’utilisateurs et utilisatrices ait installé les correctifs avant d’en dire davantage, afin de ne pas faciliter la création d’exploits.