Dans le détail, la liste publiée par Google renvoie surtout à plusieurs catégories classiques de vulnérabilités, repérées dans des parties très différentes de Chrome, du traitement audio aux fonctions d’authentification, en passant par le rendu graphique, l’affichage des pages et les polices de caractères.

On y trouve d’abord deux failles de type heap buffer overflow, relevées dans WebAudio (CVE-2026-4673) et dans WebGL (CVE-2026-4675), qui surviennent lorsqu’un composant écrit plus de données qu’il ne devrait dans une zone de mémoire dynamique (le « heap »), empiétant ainsi sur des données voisines. Selon la manière dont elles se manifestent ou sont exploitées, elles peuvent provoquer des plantages, perturber l’exécution normale du navigateur et, dans les cas les plus sérieux, permettre l’exécution de code arbitraire.

S’y ajoutent deux vulnérabilités de lecture hors limites dans CSS (CVE-2026-4674) et WebAudio (CVE-2026-4677), résultant d’un accès à des données situées au-delà de la zone mémoire que le composant était censé lire. Ce type d’erreur ne provoque pas nécessairement un comportement visible immédiatement, mais il peut entraîner des dysfonctionnements, exposer des informations en mémoire et, dans certains contextes, faciliter une exploitation plus poussée.

Google mentionne aussi trois failles de type use after free dans Dawn (CVE-2026-4676), WebGPU (CVE-2026-4678) et FedCM (CVE-2026-4680), c’est-à-dire des erreurs liées à l’utilisation d’une ressource mémoire après sa libération. Le composant continue ainsi de s’appuyer sur une zone qu’il considère encore comme valide alors qu’elle ne l’est plus, ce qui peut, là encore, entraîner des plantages, des comportements imprévus du navigateur, voire permettre des exécutions de code malveillant.

Le dernier cas recensé, CVE-2026-4679, concerne un integer overflow dans Fonts (CVE-2026-4679), autrement dit un calcul qui dépasse la capacité prévue pour stocker sa valeur, au risque de fausser ensuite le traitement de certaines données et de compromettre la stabilité du navigateur.