Le géant de Mountain View accélère l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de son navigateur. La version bêta de Google Chrome 146 embarque désormais une technologie qui pourrait transformer la façon dont les applications web exploitent les réseaux neuronaux.
Le navigateur Chrome vient de basculer sa version 146 en phase bêta, ouvrant la voie à une série d'innovations particulièrement attendues par les développeurs. Parmi les nouveautés marquantes figure notamment WebNN, une interface de programmation qui permettra d'exécuter des tâches d'inférence de réseaux neuronaux directement depuis le navigateur, sans passer par des serveurs externes.
WebNN, une API d’inférence de réseaux neuronaux dans Google Chrome
Comme rapporté par nos confrères de Neowin, cette technologie, développée conjointement par Google, Intel et Microsoft, s'appuie sur un futur standard du World Wide Web Consortium, l'organisme international chargé d'élaborer les standards techniques du web. Elle vise à permettre aux applications web d’accéder directement aux capacités de calcul des GPU et des unités de traitement neuronal présents sur les machines des utilisateurs.
Puisque les calculs s'effectuent localement, les données sensibles n'ont plus besoin de transiter vers des serveurs distants pour être analysées. Les opérations de reconnaissance d'image ou de traitement du langage naturel gagnent également en rapidité, tout en s'affranchissant des plugins tiers. Microsoft prévoit d'ailleurs d'intégrer prochainement cette même fonctionnalité à son navigateur Edge. De leur côté, Mozilla et Apple suivent le dossier sans pour autant avoir encore communiqué publiquement sur leur feuille de route.
Chrome 146 : sécurité, animations et compatibilité graphique au programme
Au-delà de WebNN, Chrome 146 introduit l'API Sanitizer, conçue pour neutraliser le code HTML non fiable et bloquer les attaques par script intersites. Les développeurs bénéficient aussi des animations déclenchées par défilement, d'un contrôle d'animation via Timeline Named Range et d'un mode de compatibilité WebGPU.
Pour tester ces fonctionnalités avant leur déploiement dans le canal stable prévu le 25 février, les utilisateurs de Windows, macOS et Linux peuvent télécharger la version bêta depuis le site officiel de Google Chrome. Les propriétaires de Chromebook doivent en revanche anticiper une réinitialisation complète de leur appareil lors du basculement de canal, ce qui nécessite une sauvegarde préalable des données locales.