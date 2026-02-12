Comme rapporté par nos confrères de Neowin, cette technologie, développée conjointement par Google, Intel et Microsoft, s'appuie sur un futur standard du World Wide Web Consortium, l'organisme international chargé d'élaborer les standards techniques du web. Elle vise à permettre aux applications web d’accéder directement aux capacités de calcul des GPU et des unités de traitement neuronal présents sur les machines des utilisateurs.

Puisque les calculs s'effectuent localement, les données sensibles n'ont plus besoin de transiter vers des serveurs distants pour être analysées. Les opérations de reconnaissance d'image ou de traitement du langage naturel gagnent également en rapidité, tout en s'affranchissant des plugins tiers. Microsoft prévoit d'ailleurs d'intégrer prochainement cette même fonctionnalité à son navigateur Edge. De leur côté, Mozilla et Apple suivent le dossier sans pour autant avoir encore communiqué publiquement sur leur feuille de route.