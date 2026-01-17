Google ne fait que suivre une tendance dictée par ses rivaux directs depuis longtemps. Microsoft Edge propose cette option depuis des années avec un succès indéniable chez les professionnels. Plus récemment, le lancement d'Arc, qui plaçait les onglets verticaux au coeur de son design, ainsi que l'ajout de la fonction dans Firefox ont encore accentué la pression sur Google. La firme de Mountain View ne pouvait plus ignorer ce besoin de clarté évident.

L'objectif est clair : limiter la fuite des utilisateurs vers des navigateurs plus agiles. Avec plus de 60% de parts de marché, Chrome impose ses standards mondiaux. Reste à savoir si le logiciel va réellement democratiser les onglets verticaux auprès du très grand public. Cette transition ergonomique demande un temps d'adaptation certain pour les habitudes anciennes.​

Ce n'est pas une découverte majeure mais un rattrapage nécessaire pour la productivité. Google a pris son temps pour affiner les animations et la fluidité globale. Le passage de la vue horizontale à la vue latérale se fait sans aucun accroc. Cette fonctionnalité native évite désormais de passer par des extensions tierces souvent lourdes. La simplicité semble être le nouveau mot d'ordre pour contrer la concurrence.