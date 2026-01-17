Google finit par admettre que Microsoft avait raison. Après des années de surplace, le géant du Web intègre enfin les onglets verticaux à Chrome. Une mise à jour tardive qui vise à calmer les utilisateurs épuisés par le désordre.
La firme de Mountain View déploie enfin les onglets verticaux dans la dernière mouture de Chrome Beta. Cette interface, plébiscitée par les utilisateurs de la concurrence depuis des années, n'est pas une simple lubie esthétique. Elle répond à une problématique de gestion d'espace qui hante les écrans larges depuis trop longtemps et marque un tournant dans la philosophie rigide du navigateur le plus utilisé au monde.
Enfin de l'air pour vos sessions de navigation
La fonctionnalité est désormais disponible dans la version bêta 145 du logiciel. Les utilisateurs peuvent déplacer leurs onglets sur le côté d'un simple clic droit sur la barre supérieure. Ce changement ergonomique libère enfin de l'espace sur les écrans modernes très larges. L'affichage vertical permet de lire les titres des pages en entier sans aucune difficulté.
- Bonnes performances
- Simple et agréable à utiliser
- Mises à jour régulières
Pour tester cette nouveauté, il faut activer un réglage expérimental spécifique nommé « vertical-tabs ». Une fois le navigateur relancé, une option apparaît pour basculer la vue vers la gauche. Le panneau peut se rétracter pour ne laisser apparaître que les icônes des sites. Cette modularité permet de gagner en visibilité tout en gardant ses repères habituels.
Les groupes d'onglets restent parfaitement fonctionnels dans cette nouvelle disposition verticale. On peut même redimensionner la largeur de la colonne selon ses préférences personnelles. Un bouton de recherche rapide trône en haut de la liste pour les sessions chargées. La version stable devrait arriver chez l'ensemble des utilisateurs le 28 janvier.
Le rattrapage stratégique face à l'hégémonie de Microsoft
Google ne fait que suivre une tendance dictée par ses rivaux directs depuis longtemps. Microsoft Edge propose cette option depuis des années avec un succès indéniable chez les professionnels. Plus récemment, le lancement d'Arc, qui plaçait les onglets verticaux au coeur de son design, ainsi que l'ajout de la fonction dans Firefox ont encore accentué la pression sur Google. La firme de Mountain View ne pouvait plus ignorer ce besoin de clarté évident.
L'objectif est clair : limiter la fuite des utilisateurs vers des navigateurs plus agiles. Avec plus de 60% de parts de marché, Chrome impose ses standards mondiaux. Reste à savoir si le logiciel va réellement democratiser les onglets verticaux auprès du très grand public. Cette transition ergonomique demande un temps d'adaptation certain pour les habitudes anciennes.
Ce n'est pas une découverte majeure mais un rattrapage nécessaire pour la productivité. Google a pris son temps pour affiner les animations et la fluidité globale. Le passage de la vue horizontale à la vue latérale se fait sans aucun accroc. Cette fonctionnalité native évite désormais de passer par des extensions tierces souvent lourdes. La simplicité semble être le nouveau mot d'ordre pour contrer la concurrence.