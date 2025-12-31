Dieu merci, ce comportement erratique appartient au passé. Chrome mémorise désormais vos réglages d'une session à l'autre. Si vous préférez une police sans empattement sur un fond sépia avec un interlignage large, le navigateur appliquera cette configuration automatiquement à votre prochaine lecture. Les options de personnalisation restent complètes avec la possibilité d'ajuster la taille du texte, de changer la couleur de fond pour un thème sombre reposant ou de modifier la police pour une meilleure lisibilité.

Cette persistance des paramètres transforme une fonctionnalité gadget en un véritable outil de confort quotidien. Google comble ainsi un retard gênant face à ses concurrents, notamment Safari sur iOS qui proposait cette fluidité depuis des années. Il était grand temps que la lecture sur Android devienne aussi plaisante que sur les autres plateformes.