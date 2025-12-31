Vos rétines vont enfin pouvoir souffler un peu grâce à la dernière mise à jour du navigateur de Mountain View qui déploie une fonctionnalité attendue depuis des lustres. Le mode lecture sur Android cesse de jouer les timides pour devenir véritablement exploitable avec la version 143 de Chrome.
Lire un long article sur mobile ressemble souvent à un parcours du combattant entre les bannières clignotantes et les vidéos qui se lancent toutes seules. Google proposait bien une solution pour nettoyer ce vacarme visuel, mais elle était enterrée si profondément dans les paramètres que seuls les plus obstinés parvenaient à l'activer. Cette époque de frustration touche à sa fin alors que le géant du Web décide enfin de rendre sa copie plus accessible et surtout plus intelligente.
Le mode lecture arrête enfin de jouer à cache-cache
Il aura fallu une patience d'ange aux utilisateurs d'Android pour obtenir une ergonomie digne de ce nom. Jusqu'à présent, activer le mode lecture relevait presque de la mission archéologique : il fallait plonger dans les tréfonds des réglages d'accessibilité ou installer une application tierce totalement séparée pour espérer voir apparaître un petit bouton flottant aléatoire. Google semble avoir réalisé que cacher ses meilleures fonctionnalités n'était peut-être pas la stratégie du siècle.
Avec le déploiement de la version 143, la firme de Mountain View rectifie le tir avec une logique implacable. L'option rejoint enfin le menu principal du navigateur, nichée confortablement derrière les trois petits points verticaux en haut à droite de l'écran. Cette intégration native change tout à l'expérience utilisateur. Il suffit désormais de toucher ce menu pour basculer instantanément vers une page épurée, débarrassée des publicités et des distractions inutiles. C'est simple, fluide et cela aurait dû exister ainsi depuis le premier jour.
Un confort visuel qui ne perd plus la mémoire
La véritable bénédiction de cette mise à jour réside cependant dans sa nouvelle capacité à se souvenir de vos goûts. Auparavant, le mode lecture souffrait d'une amnésie agaçante qui obligeait le lecteur à redéfinir ses préférences à chaque nouvel article ouvert. C'était un peu comme devoir régler son siège et ses rétroviseurs chaque fois qu'on montait dans sa propre voiture.
Dieu merci, ce comportement erratique appartient au passé. Chrome mémorise désormais vos réglages d'une session à l'autre. Si vous préférez une police sans empattement sur un fond sépia avec un interlignage large, le navigateur appliquera cette configuration automatiquement à votre prochaine lecture. Les options de personnalisation restent complètes avec la possibilité d'ajuster la taille du texte, de changer la couleur de fond pour un thème sombre reposant ou de modifier la police pour une meilleure lisibilité.
Cette persistance des paramètres transforme une fonctionnalité gadget en un véritable outil de confort quotidien. Google comble ainsi un retard gênant face à ses concurrents, notamment Safari sur iOS qui proposait cette fluidité depuis des années. Il était grand temps que la lecture sur Android devienne aussi plaisante que sur les autres plateformes.