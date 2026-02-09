Ce type de préchargement n’est pas nouveau. D’autres logiciels y ont recours pour améliorer la réactivité perçue. Sauf que Chrome n’est pas un utilitaire léger. Même sans fenêtre, sa présence en mémoire consomme un peu de RAM et pèse sur le processeur.

Alors, évidemment, sur une configuration récente, l’impact sera vraisemblablement marginal. En revanche, sur une machine plus ancienne ou déjà saturée au démarrage, cette activité silencieuse risque de ralentir le reste du système, à plus forte raison que Chrome traîne depuis plusieurs années la réputation d’un navigateur vorace, trop gourmand, trop prompt à multiplier les fonctionnalités, sans jamais chercher à faire le ménage.

À première vue, ce lancement automatique pourrait passer pour une réponse à ces reproches, une manière d’améliorer la réactivité du navigateur. En réalité, Google ne cherche pas à l’alléger, pas plus qu’elle ne s’attache à repenser son architecture pour réduire sa consommation mémoire. L’entreprise préfère jouer sur la perception : si Chrome semble plus rapide à l’ouverture, c’est simplement parce qu’il était déjà actif. Une façon de donner le change sans vraiment s’attaquer au problème de fond.