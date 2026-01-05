Dans une récente publicité pour Windows 11, Microsoft montre un PC configuré pour le jeu avec Chrome épinglé dans la barre des tâches. Ce petit détail a immédiatement attiré l’attention des internautes et généré de nombreuses réactions sur les réseaux.
La publicité en question, intitulée « Windows 11 : Le paradis du jeu », est sortie quelques jours avant Noël. Elle présente Windows 11 comme le système idéal pour le jeu vidéo et met en avant certaines fonctionnalités comme l’application Xbox. Pourtant, sur plusieurs captures, la barre des tâches affiche Google Chrome déjà installé. Microsoft n’a jamais promu Chrome dans ses campagnes officielles, ce qui a surpris de nombreux internautes. Certains ont trouvé ce choix drôle, d’autres l’ont vu comme un aveu implicite : même chez Microsoft, Chrome reste un navigateur web largement utilisé. Les commentaires y sont allés allègrement pour souligner ce contraste entre le discours marketing et la présence réelle du navigateur sur le système.
Microsoft montre Chrome alors qu’il promeut Edge et Bing
Dans ses publicités et sur Windows en général, Microsoft insiste depuis des années sur Edge et Bing. Le navigateur maison figure en bonne place et les recherches par défaut passent par Bing. Afficher Chrome à la place dans une pub semble incohérent. Certains internautes ont relevé que l’image montre un bureau « normal », celui qu’un utilisateur pourrait réellement avoir, mais la présence de Chrome donne une impression de contradiction.
Edge indique à ses utilisateurs qu’il se base sur la même technologie que Chrome, et lorsqu’un utilisateur tente de télécharger Chrome, il se voit souvent rappeler qu’Edge existe et peut offrir les mêmes fonctions.
On vous en avait d'ailleurs parlé sur Clubic, Microsoft est coutumier du forcing de ses produits ou méthodes. La firme de Redmond utilise plusieurs techniques pour orienter les usages. Depuis deux ans, Bing bénéficie de mises en avant ciblées pour contrer Google, notamment grâce à l’intégration d’Edge et à des alertes visibles lorsque l’on cherche à installer Chrome. Plus récemment, Microsoft a modifié le processus d’activation de Windows 10 et 11 : il devient impossible de valider le système hors ligne, ce qui oblige l’utilisateur à passer par une connexion Internet pour activer sa licence. Ces pratiques montrent que la société n’hésite pas à orienter l’expérience utilisateur pour promouvoir ses propres services ou garantir certaines conditions techniques.
Le contraste entre la pub et la réalité des performances
Au-delà de l’icône de Chrome, la publicité cible l’expérience de jeu. Windows 11 est capable de gérer tous les titres récents et d’optimiser la performance grâce à des fonctionnalités spécifiques. Mais dans les faits, certains utilisateurs signalent des problèmes de ressources en arrière-plan, des notifications intrusives ou des lenteurs ponctuelles. Les tests indépendants montrent que d’autres systèmes, comme SteamOS, peuvent parfois offrir des performances supérieures pour certains jeux, en particulier sur du matériel similaire.
Pourtant, la majorité des joueurs peuvent lancer leurs jeux sans problème majeur sur Windows 11. L’expérience reste satisfaisante et le catalogue de jeux reste compatible.
Enfin, certains commentateurs ont souligné que l’icône de Chrome semblait symboliser cette dualité entre la promesse marketing et l’usage réel : Windows 11 veut se présenter comme parfait pour le jeu, mais l’utilisateur conserve ses habitudes et choisit ses propres outils. Et à ce sujet, le mème populaire qui affirme qu’Edge ne sert qu’à télécharger Chrome a largement circulé sur les réseaux.
La publicité, que vous pouvez voir ci-dessus, a été publiée sur YouTube et largement partagée. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, Microsoft reste muet comme une carpe.