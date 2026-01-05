Dans ses publicités et sur Windows en général, Microsoft insiste depuis des années sur Edge et Bing. Le navigateur maison figure en bonne place et les recherches par défaut passent par Bing. Afficher Chrome à la place dans une pub semble incohérent. Certains internautes ont relevé que l’image montre un bureau « normal », celui qu’un utilisateur pourrait réellement avoir, mais la présence de Chrome donne une impression de contradiction.

Edge indique à ses utilisateurs qu’il se base sur la même technologie que Chrome, et lorsqu’un utilisateur tente de télécharger Chrome, il se voit souvent rappeler qu’Edge existe et peut offrir les mêmes fonctions.

On vous en avait d'ailleurs parlé sur Clubic, Microsoft est coutumier du forcing de ses produits ou méthodes. La firme de Redmond utilise plusieurs techniques pour orienter les usages. Depuis deux ans, Bing bénéficie de mises en avant ciblées pour contrer Google, notamment grâce à l’intégration d’Edge et à des alertes visibles lorsque l’on cherche à installer Chrome. Plus récemment, Microsoft a modifié le processus d’activation de Windows 10 et 11 : il devient impossible de valider le système hors ligne, ce qui oblige l’utilisateur à passer par une connexion Internet pour activer sa licence. Ces pratiques montrent que la société n’hésite pas à orienter l’expérience utilisateur pour promouvoir ses propres services ou garantir certaines conditions techniques.