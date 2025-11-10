Jusqu'où ira Microsoft pour vous inciter à utiliser son navigateur Edge et oublier une bonne fois pour toutes Google ?
Outre-Atlantique, le géant de Redmond entend tout simplement acheter votre fidélité. Une nouvelle publicité sur Bing promet 1300 points Microsoft Rewards aux personnes qui renoncent à télécharger Chrome au profit d'Edge.
Pour quelques points de fidélité
Après avoir altéré les résultats de Bing au sein du navigateur Edge pour la requête "Chrome" afin d'inciter les internautes à ne pas télécharger le logiciel de Google, Microsoft n'a pas dit son dernier mot. Certains internautes ont remarqué que cette même requête retourne une publicité non-désactivable leur proposant désormais de gagner jusqu'à 1 300 points Microsoft Rewards en continuant d'utiliser le navigateur intégré à Windows 11.
Pour mémoire, le programme Microsoft Rewards permet d'accumuler des points échangeables contre différents produits. Parmi les options disponibles figurent des cartes-cadeaux Amazon, du crédit pour acheter des objets dans Roblox ou encore trois mois d'abonnement à Spotify Premium. Microsoft précise également que les utilisateurs peuvent choisir de reverser leurs points à l'une des deux millions d'organisations caritatives partenaires.
Cette publicité, signalée par la mention "Promoted by Microsoft", cible exclusivement Google Chrome. Aucune annonce similaire n'apparaît pour d'autres navigateurs comme Opera, Firefox ou Brave. Le message marketing ne se limite pas aux récompenses financières. Il n'empêche que Microsoft pense toujours que les internautes sont prêts à troquer leurs habitudes contre quelques points de fidélité
Dans une autre variante, Microsoft avait affiché un tableau comparatif, dans lequel, sans grandes surprises, Edge obtient un score maximal grâce à plusieurs fonctionnalités mises en avant : les points Microsoft Rewards, un accès VPN et une "personnalisation par IA". La firme de Redmond rappelait que Edge repose sur Chromium, la même base que Chrome. Bien entendu, il s'agit de convaincre les internautes qu'aucune fonctionnalité ou compatibilité ne sera perdue en restant sur Edge. Concernant le VPN, Microsoft omet évidemment de préciser qu'il s'agit d'un service fourni par Cloudflare qui ne permet pas de choisir sa localisation géographique.
Pour Microsoft, l'enjeu est de taille. Les deux géants ont récemment présenté leur navigateur IA auprès des internautes américains. Dans cette nouvelle course qui commence, Google a donc un temps d'avance et on imagine que Microsoft multipliera ce genre de publicités.