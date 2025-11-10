Cette publicité, signalée par la mention "Promoted by Microsoft", cible exclusivement Google Chrome. Aucune annonce similaire n'apparaît pour d'autres navigateurs comme Opera, Firefox ou Brave. Le message marketing ne se limite pas aux récompenses financières. Il n'empêche que Microsoft pense toujours que les internautes sont prêts à troquer leurs habitudes contre quelques points de fidélité

Dans une autre variante, Microsoft avait affiché un tableau comparatif, dans lequel, sans grandes surprises, Edge obtient un score maximal grâce à plusieurs fonctionnalités mises en avant : les points Microsoft Rewards, un accès VPN et une "personnalisation par IA". La firme de Redmond rappelait que Edge repose sur Chromium, la même base que Chrome. Bien entendu, il s'agit de convaincre les internautes qu'aucune fonctionnalité ou compatibilité ne sera perdue en restant sur Edge. Concernant le VPN, Microsoft omet évidemment de préciser qu'il s'agit d'un service fourni par Cloudflare qui ne permet pas de choisir sa localisation géographique.

Pour Microsoft, l'enjeu est de taille. Les deux géants ont récemment présenté leur navigateur IA auprès des internautes américains. Dans cette nouvelle course qui commence, Google a donc un temps d'avance et on imagine que Microsoft multipliera ce genre de publicités.