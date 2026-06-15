Dans le détail, Google déploie Chrome 149.0.7827.114/.115 sur Windows et macOS, ainsi que Chrome 149.0.7827.114 sur Linux. Cette nouvelle version stable corrige 28 vulnérabilités de sécurité, dont cinq classées critiques, soit le niveau de gravité le plus élevé.

Les failles les plus sensibles touchent plusieurs briques internes du navigateur. Trois d’entre elles relèvent de vulnérabilités dites use-after-free, repérées dans Core, le cœur technique de Chrome, Digital Credentials, lié à la gestion des justificatifs numériques, et WebMIDI, qui permet aux pages web d’interagir avec des instruments ou périphériques MIDI. Derrière ce terme un peu sec, on parle d’erreurs de gestion mémoire qui peuvent conduire un programme à réutiliser une zone déjà libérée. Ce type de faille peut provoquer un plantage, mais aussi ouvrir la voie à des détournements plus sérieux, jusqu’à l’exécution de code à distance si l’attaque est maîtrisée.

Google corrige aussi une validation insuffisante des données non fiables dans Accessibility, le module lié aux fonctions d’accessibilité du navigateur, ainsi qu’un dépassement de mémoire tampon dans le GPU, chargé du rendu graphique et de l’accélération matérielle. Dans le premier cas, Chrome ne contrôlait pas assez strictement certaines données reçues. Dans le second, une opération pouvait écrire plus de données que prévu dans une zone mémoire. Deux familles de failles différentes, donc, mais un même enjeu côté sécurité : empêcher qu’une page piégée ne provoque un plantage, une corruption de mémoire ou, dans les cas les plus sérieux, l’exécution de code malveillant.

Le reste du bulletin se compose presque uniquement de vulnérabilités de gravité élevée. Elles relèvent essentiellement des mêmes familles de risques, entre erreurs de gestion mémoire, validations insuffisantes, lectures ou écritures hors limites et opérations mal synchronisées.