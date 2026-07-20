Dans le détail, CVE-2026-15899 touche CameraCapture. Ce nom ne désigne pas la webcam elle-même, mais le composant de Chromium qui communique avec les caméras reconnues par le système et récupère leur flux vidéo lorsqu’un site ou un service de visioconférence y accède. Rien ne permet toutefois d’affirmer que la faille autorise directement l’activation de la caméra ou l’espionnage de ses images.

CVE-2026-15900 concerne le processus GPU, chargé de transmettre les opérations graphiques au processeur graphique afin d’accélérer l’affichage des pages, des animations, des vidéos ou encore des contenus WebGL. CVE-2026-15901 se trouve quant à elle dans le composant Network, qui gère les échanges entre Chrome et Internet, du chargement des ressources aux connexions réseau, en passant par le cache, les proxys et la résolution DNS.

Toutes les trois sont des failles de type use-after-free : Chrome continue d’utiliser un objet après avoir libéré la zone de mémoire qui l’hébergeait. Si un attaquant parvient à remplacer son contenu par des données préparées à cet effet, il peut provoquer un plantage, corrompre la mémoire et, dans le pire des cas, détourner l’exécution du programme pour lancer du code malveillant.

Leur classement critique confirme que le risque dépasse le simple crash, mais Google limite encore l’accès aux rapports techniques afin d’éviter que ces informations servent à concevoir un exploit avant le déploiement généralisé du correctif. Impossible donc de savoir si une simple visite sur une page piégée suffit, si une autorisation particulière est nécessaire ou si ces failles doivent être combinées avec une autre vulnérabilité.