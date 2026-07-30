HAWK faisait partie des algorithmes de signature numérique conçus pour résister aux futurs ordinateurs quantiques. Encore en phase d’évaluation au moment de la découverte, il devait offrir une solution compacte et performante face aux techniques capables, un jour, de mettre en échec les signatures actuellement utilisées sur Internet.

Avec l’aide d’un chercheur d’Anthropic, Claude a repéré une symétrie mathématique jusque-là inexploitée dans la structure de HAWK. Cette propriété permet d’accélérer fortement la récupération d’une clé privée et ramène la sécurité réelle de l’algorithme bien en dessous des estimations initiales.

L’attaque reste coûteuse et ne permet pas de casser instantanément les plus grandes clés. Elle oblige néanmoins à doubler leur taille pour retrouver le niveau de protection promis, ce qui alourdirait leur stockage, leur transmission et les calculs nécessaires. HAWK perdrait ainsi une bonne partie de son intérêt face aux autres candidats post-quantiques, puisqu’il devait justement se démarquer par des paramètres plus légers et moins exigeants en ressources. Le constat a d’ailleurs été jugé rédhibitoire par l’équipe de HAWK, qui a retiré sa candidature du processus du NIST le 29 juillet, estimant que les solutions envisagées rendraient l’algorithme non compétitif.

La découverte est d’autant plus notable que le projet avait déjà été examiné pendant deux ans par des spécialistes. Claude aurait eu besoin d’environ 60 heures, dans un environnement composé de plusieurs agents et d’outils mathématiques, pour concevoir puis vérifier l’attaque de manière semi-autonome, avec une supervision humaine ponctuelle.