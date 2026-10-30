Heureusement, tous ne vont pas aussi loin. Gilles Walbrou, directeur technique de DataDome, reconnaît que ces IA savent déjà trouver facilement des failles, et qu'elles pourraient en théorie infecter des appareils dans le monde entier pour lancer une attaque de grande ampleur. Mais il ne voit pas encore « une IA faire ça de soi-même ». « Il faudra qu'on le lui demande, qu'on la pilote », estime-t-il,, en rappelant qu'OpenAI et Anthropic ont documenté des acteurs malveillants qui se servent de leurs modèles pour orchestrer des attaques. François Deruty le rejoint en partie. Côté défense, on est passé du human in the loop, où un humain contrôle régulièrement le travail de l'IA, au human on the loop, où il en garde seulement la supervision. Les pirates qui visent une rançon ou un sabotage devront eux aussi superviser leurs machines. Et l'IA a déjà rejoint leur arsenal. Le spécialiste nous cite LameHug, un logiciel malveillant du groupe russe APT28 qui, une fois dans le réseau d'une victime, interroge une IA en ligne pour se transformer en temps réel et passer sous les radars.