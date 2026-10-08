Ce qui est forcément très intéressant, c'est que là où un audit mené par des experts se compte en jours, l'agent IA boucle sa tournée en moins de trois heures. « En quelques heures, on a des résultats », confirme Wilfried Laumond. Sur un seul site par exemple, de ce que Sanofi et YesWeHack ont souhaité nous montrer durant la présentation, il a effectué 443 tests sur 65 points d'entrée, ces adresses précises par lesquelles on dialogue avec l'application, en suivant le guide de l'OWASP, la grande référence de la sécurité web. Sur les deux cibles également testées en bug bounty, l'agent a remonté 12 failles, dont trois jugées graves. Certaines appartiennent à des familles que les hackers humains n'avaient pas signalées sur ces sites, comme l'injection SQL, qui consiste à glisser des commandes pour faire parler une base de données, ou des failles liées au cache, la mémoire temporaire qui accélère l'affichage des pages.