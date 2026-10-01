Publié ce jeudi octobre, le Microsoft Digital Defense Report 2026 confirme que l'intelligence artificielle accélère les cyberattaques. La cible, elle, ne change pas : près des trois quarts des tentatives d'intrusion visent l'humain et ses identifiants.
Toujours très attendue, le Microsoft Digital Defense Report, cuvée 2026, publié ce jeudi 1er octobre, décrit une cybersécurité bousculée par l'intelligence artificielle, où les attaques gagnent en vitesse et en ampleur. Partout, les identifiants des utilisateurs se retrouvent au cœur des convoitises, et les comptes détournés, faux appels téléphoniques, et services cloud surviennent désormais à peine quelques heures après avoir été exposés. Le rapport de la firme à la fenêtre nous fait pourtant constater que les cybercriminels ne font rien de fondamentalement nouveau. Ils le font simplement plus vite, et à bien plus grande échelle. Et le pire est à venir.
Les pirates misent sur l'IA, mais c'est toujours votre identité numérique qu'ils veulent voler
Le génie solitaire à capuche qui force un accès numérique à coups de lignes de code colle de moins en moins à la réalité. Selon Microsoft, 73,3 % des tentatives d'accès initial visent l'humain ou ses identifiants, à l'aide d'une pièce jointe ouverte sans méfiance, d'un compte valide déjà compromis, ou d'une manipulation bien rodée. Plutôt que de miser sur leurs propres logiciels malveillants, les attaquants détournent de plus en plus des outils légitimes, ce qui noie leurs agissements dans l'activité normale. Les opérations soutenues par la Chine, la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord jouent la même carte de la discrétion pour s'installer durablement dans des environnements à forte valeur. Une fois la porte franchie, la récolte peut commencer.
Dans plus de la moitié des intrusions, les attaquants raflent aussitôt d'autres identifiants, pour s'enfoncer plus loin dans le réseau ou les revendre sur le dark web. Chaque compte volé en alimente d'autres, et la machine finit par tourner toute seule. Les équipes d'intervention de Microsoft décrivent un enchaînement récurrent : on a un humain piégé, puis la découverte des accès réservés aux logiciels, comme les clés d'API (des sortes de mots de passe utilisés par les applications), avant une montée en privilèges. Au total, 63 % des intrusions impliquent un vol de données.
Les volumes sont impressionnants. Imaginez qu'au premier semestre 2026, Microsoft a repéré en moyenne 31 millions de risques liés aux identités chaque jour dans le monde. Le rapport recense aussi plus de 46 millions d'attaques par usurpation d'identité dans les e-mails professionnels, qui rappelons-le sont des escroqueries où le fraudeur se fait passer pour un interlocuteur de confiance. Entre 89 et 95 % des pièces jointes piégées ont, elles, débouché sur une tentative de vol d'identifiants. Et la France dans tout ça ? Sur les premiers mois de l'année, elle se classait 17e au niveau mondial et 6e en Europe parmi les pays où les clients de Microsoft étaient le plus souvent touchés par une activité cyber.
Avec l'IA, les cyberattaques passent la surmultipliée, et le pire est à venir
On le disait, les méthodes n'ont pas changé, mais le tempo oui. Chez les hackers les plus aguerris, l'intelligence artificielle ramène la chaîne d'attaque de plusieurs jours à quelques secondes. Elle sert à débusquer des failles, à fabriquer des logiciels malveillants sur mesure ou à orchestrer une offensive de bout en bout. Les profils moins chevronnés y trouvent aussi leur compte, puisque l'IA leur offre une persévérance jusqu'ici réservée aux services de renseignement, et des arnaques mieux personnalisées, donc plus susceptibles de faire mouche.
Une charge de travail cloud exposée, c'est-à-dire une application ou un service hébergé dans le cloud, est attaquée au bout de 5,3 heures en moyenne. Entre la révélation d'une faille et son exploitation, il ne s'écoule généralement que quelques jours. L'IA accélère en plus la recherche de vulnérabilités, ce qui devrait réduire encore la marge des entreprises pour corriger. L'hameçonnage vocal est aussi redoutable. Dans 93 % des cas, la victime reste en ligne assez longtemps pour que l'escroc entame son numéro de manipulation.
L'IA n'est d'ailleurs pas seulement une arme entre les mains des pirates : elle devient aussi une cible. De plus en plus d'entreprises adoptent des agents IA, des assistants capables d'accomplir seuls une tâche en consultant des fichiers, en utilisant un logiciel ou en interrogeant une base de données. Pour cela, ils reçoivent des accès plus ou moins étendus, ce qui en fait autant de nouvelles portes d'entrée à surveiller. Le rapport insiste donc sur la nécessité de savoir qui est chaque agent, ce qu'il a le droit de faire, et de pouvoir lui retirer ses accès. Il se penche aussi sur l'injection de prompts, qui consiste à cacher des instructions malveillantes dans un contenu que l'IA va lire, un e-mail ou une page web par exemple, pour détourner son comportement. Microsoft juge très probable que les menaces liées à l'IA se banalisent d'ici un an, et prévient que de nouvelles catégories apparaîtront. Mais pour l'heure, les pirates se servent surtout de l'IA pour des étapes précises de leurs attaques, même si des usages plus poussés se développent.
Face aux machines, l'expert humain garde la main
Comment se protéger ? Microsoft recommande de déployer les passkeys, les clés de sécurité qui permettent de se connecter sans mot de passe en déverrouillant simplement son appareil. Il voit aussi dans l'authentification mutifacteur résistante à l'hameçonnage, celle qu'un faux site ne peut pas berner, l'une des protections les plus efficaces. Le rapport conseille aux entreprises de limiter les droits d'accès au strict nécessaire, de renouveler régulièrement les identifiants utilisés par les logiciels et de corriger sans tarder leurs équipements exposés sur Internet. Il les invite aussi à dresser un inventaire de leurs usages de la cryptographie pour anticiper la transition post-quantique.
Dans un environnement où des attaques sont menées à la vitesse de la machine, Microsoft juge l'IA désormais essentielle, et non plus optionnelle, pour les défenseurs, à qui elle peut aussi profiter ! L'intelligence artificielle peut résumer et classer les incidents, traquer et corriger les failles en continu. Le rapport envisage même des agents défensifs dotés d'une autonomie croissante, qui épauleraient les équipes humaines. Celles-ci restent irremplaçables néanmoins, car d'après les exercices de red teaming (des simulations d'attaque menées par des experts) analysés par Microsoft, repérer un chemin d'attaque jamais documenté exige toujours l'œil d'un professionnel expérimenté.
Cette défense justement se joue à plusieurs. Plus les organisations croisent leurs signaux, en interne comme avec leurs partenaires et les pouvoirs publics, plus elles repèrent tôt des attaques qu'aucune ne verrait seule. L'open source en donne la mesure. Un seul identifiant volé ou un processus compromis peut ouvrir la voie à de nombreuses organisations à la fois. Aux conseils d'administration, Microsoft conclut ainsi : il ne s'agit plus de savoir si une perturbation surviendra, mais si l'entreprise saura continuer à fonctionner, limiter les dégâts, se relever vite et préserver la confiance.