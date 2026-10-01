L'IA n'est d'ailleurs pas seulement une arme entre les mains des pirates : elle devient aussi une cible. De plus en plus d'entreprises adoptent des agents IA, des assistants capables d'accomplir seuls une tâche en consultant des fichiers, en utilisant un logiciel ou en interrogeant une base de données. Pour cela, ils reçoivent des accès plus ou moins étendus, ce qui en fait autant de nouvelles portes d'entrée à surveiller. Le rapport insiste donc sur la nécessité de savoir qui est chaque agent, ce qu'il a le droit de faire, et de pouvoir lui retirer ses accès. Il se penche aussi sur l'injection de prompts, qui consiste à cacher des instructions malveillantes dans un contenu que l'IA va lire, un e-mail ou une page web par exemple, pour détourner son comportement. Microsoft juge très probable que les menaces liées à l'IA se banalisent d'ici un an, et prévient que de nouvelles catégories apparaîtront. Mais pour l'heure, les pirates se servent surtout de l'IA pour des étapes précises de leurs attaques, même si des usages plus poussés se développent.