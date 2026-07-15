Marc Laliberte, qui est responsable des opérations de sécurité chez WatchGuard, explique que le fossé se creuse entre les investissements en outils de sécurité et la réalité du terrain. Les entreprises voient rarement comment leurs salariés travaillent vraiment au quotidien. Un problème d'autant plus préoccupant que les dispositifs classiques (antivirus, pare-feux, filtres réseau) ont surtout été conçus pour repérer des attaques venues de l'extérieur, comme un pirate qui tente de s'introduire dans le système. Mais quand le risque vient de l'intérieur, d'un salarié qui utilise un outil non autorisé ou se connecte sans précaution, ces mêmes outils ne voient rien passer. « Les comportements quotidiens, de l'utilisation de l'IA aux pratiques de mots de passe, créent des risques que les contrôles traditionnels ne sont pas conçus pour traiter », commente Marc Laliberte.