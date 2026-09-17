Rien, dans le mode opératoire décrit par l'AEPD, ne relève d'une technique révolutionnaire ou futuriste. c'est justement ce qui rend l'affaire troublante. L'agent IA a d'abord passé le système au crible à la recherche de failles, avant de trouver un moyen de s'y connecter. Une fois à l'intérieur, il a continué seul son exploration jusqu'à dénicher une vulnérabilité exploitable dans l'application visée, lui permettant d'aller modifier des données personnelles et de consulter des factures. Autrement dit, chaque étape d'une cyberattaque classique a été franchie sans qu'un humain n'ait besoin de lui tenir la main. L'AEPD dit que l'intelligence artificielle n'invente aucune nouvelle méthode de piratage. Elle se contente de rendre les techniques existantes beaucoup plus rapides, plus étendues et plus capables de s'adapter en temps réel à ce qu'elle découvre. Du coup, la fenêtre dont disposent les équipes de sécurité pour repérer l'intrusion avant qu'elle ne cause de dégâts se réduit dangereusement. L'agence craint que si un tel agent parvient à mettre la main sur un compte ou une clé d'accès disposant de droits trop généreux, il puisse alors agir à une vitesse que même le meilleur analyste ne pourrait suivre, bien avant qu'une alarme ne se déclenche quelque part.