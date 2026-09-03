NVIDIA a officialisé jeudi le rachat de Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars. Jensen Huang, le patron du géant américain, promet que la plateforme d'IA ouverte, référence pour des millions de développeurs et fondée par des Français, conservera son indépendance.
C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, mais NVIDIA, le géant des puces, met cette fois très officiellement la main sur ce que tout le monde surnomme le « GitHub de l'IA », à savoir Hugging Face, véritable carrefour pour plus de 18 millions de développeurs à travers le monde. L'annonce, signée ce jeudi et relayée sur le blog officiel de NVIDIA, met donc fin à des semaines de rumeurs et de spéculations. Reste une question qui taraude la communauté : que devient l'indépendance de la plateforme fondée par les Français Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf, une fois passée sous pavillon NVIDIA ? L'homme au blouson en cuir a lui-même répondu.
NVIDIA met la main sur la plus grande plateforme d'IA ouverte au monde, à l'accent français
Dans son billet, Jensen Huang avoue directement et très précisément le montant du rachat, soit 12,93 milliards de dollars, ou 11,11 milliards d'euros. Le célèbre dirigeant a notamment salyé le travail des trois cofondateurs français de Hugging Face, qui ont patiemment construit, en une décennie, ce qu'il décrit comme un véritable foyer pour les développeurs d'IA open source, c'est-à-dire des modèles dont le code et les paramètres sont librement accessibles, modifiables et réutilisables par tous, plutôt que verrouillés par une seule entreprise.
Hugging Face rassemble aujourd'hui une gigantesque communauté de plus de 18 millions de développeurs, chercheurs et créateurs, qui y publient plus de 3 millions de modèles d'IA (les programmes déjà entraînés, prêts à être réutilisés pour générer du texte, des images ou du code), 500 000 jeux de données (les bases d'exemples qui servent à entraîner ces modèles) et un million d'applications construites à partir de ces briques. Plus de 200 000 entreprises s'appuient sur la plateforme pour trouver, tester puis mettre en service leurs propres outils d'intelligence artificielle.
NVIDIA n'est d'ailleurs pas un simple client de passage venu poser sa valise. L'entreprise revendique le titre de premier contributeur de modèles et de données ouverts sur la plateforme, avec plus de 500 modèles d'IA et 250 jeux de données déjà publiés gratuitement au fil des années, autant de ressources que n'importe quel développeur peut télécharger et réutiliser. On parle d'un engagement de longue date que NVIDIA promet de poursuivre une fois l'opération finalisée.
La neutralité maintenue ? Les promesses de Jensen Huang
Sur le papier, rien ne devrait changer pour les utilisateurs. Les développeurs continueront de choisir librement leurs modèles, leurs frameworks, leurs fournisseurs cloud et leurs plateformes de calcul. NVIDIA insiste : son propre matériel ne deviendra pas un passage obligé pour construire ou déployer quoi que ce soit sur Hugging Face, qui continuera par ailleurs à prendre en charge le multi-cloud et le multi-accélérateur, afin que chacun garde la main sur son infrastructure.
Dans son long message, Jensen Huang écrit que « l'IA progresse plus vite quand on peut construire ensemble. » Autrement dit, plutôt que chaque entreprise ne développe ses modèles dans son coin, en partant de zéro, mieux vaut mutualiser les avancées pour que tout le monde en profite. Le patron de NVIDIA adhère totalement à cette philosophie, avec une conviction qu'il avait déjà défendue dans une lettre ouverte cosignée avec d'autres dirigeants du secteur, en plaidant pour une intelligence artificielle dont le pouvoir technologique ne resterait pas verrouillé entre les mains de quelques géants, mais bien réparti entre entreprises, institutions publiques et communautés de développeurs.
Selon le boss du fabricant de puces, c'est Clément Delangue lui-même qui est venu le solliciter pour envisager ce rachat, convaincu que son entreprise offrirait un terrain d'accueil idéal, entre autres exigences financières, on imagine. L'équipe française conservera son identité et sa mascotte emblématique, tout en bénéficiant désormais de l'infrastructure d'un des géants les plus valorisés de la planète. Jensen Huang conclut d'ailleurs son message par un remerciement appuyé aux millions de développeurs qui ont fait vivre la plateforme, promettant de rendre l'IA plus ouverte, plus performante et plus accessible à travers le monde. D'un simple dépôt de modèles à la propriété du numéro un mondial des puces IA, Hugging Face achève ainsi une décennie de croissance fulgurante, sous un nouveau regard, désormais.
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