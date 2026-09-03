C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, mais NVIDIA, le géant des puces, met cette fois très officiellement la main sur ce que tout le monde surnomme le « GitHub de l'IA », à savoir Hugging Face, véritable carrefour pour plus de 18 millions de développeurs à travers le monde. L'annonce, signée ce jeudi et relayée sur le blog officiel de NVIDIA, met donc fin à des semaines de rumeurs et de spéculations. Reste une question qui taraude la communauté : que devient l'indépendance de la plateforme fondée par les Français Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf, une fois passée sous pavillon NVIDIA ? L'homme au blouson en cuir a lui-même répondu.