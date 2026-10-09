Il y a évidemment le risque de manipulation. Un agent parfaitement honnête peut tomber, sur une page web ou dans un message, sur un texte piégé qu'il prend pour un ordre, et se retourner contre son propriétaire. C'est le prompt injection (« injection de prompt », en français), héritière de l'injection SQL, une vieille technique qui consiste à glisser des commandes dans un formulaire pour duper une base de données. Les garde-fous existent, mais ils demeurent fragiles. Il y aussi l'exemple du CAPTCHA, ce petit test qui vérifie qu'on n'est pas un robot. Par défaut, les créateurs d'agents leur ont appris à s'arrêter net devant, pour respecter le choix du site. Mais il suffit souvent de cacher une partie du contexte à l'agent, pour qu'il ne comprenne plus où il se trouve, et il franchit alors l'obstacle sans sourciller. Quant au fait de confier sa boîte mail ou au-delà à une IA de type OpenClaw, Gilles Walbrou le déconseille à ce stade. « Si vous avez un e-mail frauduleux qui passe dans le tas et qui exploite votre agent, vous vous exposez. C'est un risque qu'il faut que chacun comprenne et que chacun y adhère ».