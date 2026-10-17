Faute de modèle infaillible, les experts misent donc sur ce qui l'entoure. Adrien Merveille plaide pour des contrôles capables de déceler l'intention cachée derrière une requête, car livré tel quel, un modèle reste fragile. « Il ne faut pas sortir dans la rue avec ça sans protection supplémentaire », nous dit-il, en plus de nous conseiller de surveiller aussi bien ce que l'agent avale que ce qu'il recrache. Si une injection passe entre les mailles, on peut encore agir en voyant une donnée sensible sortir. Pour protéger ses propres agents de défense, François Deruty va jusqu'à vérifier chaque message. « Il faut quasiment mettre un hash à chaque mail que vous envoyez pour vous assurer qu'il n'a pas été altéré sur le chemin », soit une empreinte numérique qui trahit la moindre modification. Un travail de fourmi qui, reconnaît-il, « coûte pas mal de ressources et pas mal de temps ». Gilles Walbrou, lui, reste lucide : « plus on met des sécurités, plus les attaquants arrivent à les contourner », sans pour autant baisser les bras. « On y arrivera comme on y arrivait avant ». On en terminera avec cette note d'optimisme.