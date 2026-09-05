Foire aux questions

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Comment des caractères Unicode invisibles peuvent-ils contourner un filtre antiphishing basé sur des mots-clés ?

Certains filtres repèrent des arnaques en comparant des chaînes de caractères (ex. détecter exactement le mot « financement »). En insérant au milieu du mot des caractères Unicode non affichés, le texte reste identique pour l’œil humain, mais devient différent pour la machine, car la séquence de code points a changé. Résultat : le mot-clé « attendu » n’est plus trouvé, même si le lecteur voit toujours le bon mot. Cette technique fonctionne surtout contre les contrôles trop « littéraux » (matching exact) et pousse les outils à normaliser le texte avant analyse. Les défenses modernes combinent généralement cette détection avec d’autres signaux (réputation, authentification, modèles ML) pour éviter de dépendre d’un seul critère.

À quoi correspond le bloc Unicode Tags (U+E0000 à U+E007F) et pourquoi est-il exploitable en sécurité ?

Le bloc Unicode Tags regroupe des caractères historiques utilisés notamment pour encoder des informations comme certains drapeaux régionaux. Dans la pratique, ces caractères ne s’affichent pas à l’écran, mais restent présents dans le texte et sont traités par les logiciels comme de vrais caractères. Ils peuvent donc être insérés « entre » des lettres pour fragmenter un mot sans changer son rendu visuel. C’est exploitable parce que beaucoup de pipelines de sécurité (indexation, règles, détection) ne gèrent pas tous ces cas de normalisation Unicode de manière homogène. Une stratégie de défense consiste à signaler la présence de ces tags comme anomalie, car ils sont rares dans des e-mails ordinaires.

Qu’appelle-t-on « normalisation » et « confusables » en Unicode, et pourquoi c’est central pour filtrer le spam ?

La normalisation Unicode regroupe des transformations qui visent à ramener des écritures différentes d’un même texte vers une forme plus comparable (par exemple, gérer des caractères combinés ou des variantes). Les « confusables » désignent des caractères qui se ressemblent visuellement (latin/cyrillique, lettres proches, etc.) mais ont des codes différents, ce qui peut tromper les comparaisons naïves. Sans normalisation et détection de confusables, un filtre peut manquer des correspondances ou, à l’inverse, créer de faux positifs. Les systèmes robustes appliquent souvent une étape de « canonicalisation » (nettoyage, suppression/repérage de caractères invisibles) avant de lancer les règles et modèles. Cela améliore la détection tout en rendant les règles moins sensibles aux contournements par manipulation de texte.