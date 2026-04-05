On vous demande un code Microsoft pour valider, par exemple, une signature électronique ? Attention, il s'agit peut-être de la bouche d'un piège de phishing par code, que les chercheurs de Push Security ont dans leur viseur. Ils avaient déjà comptabilisé une multiplication par 15 des pages de phishing ciblant les codes d'appareils. Un mois plus tard, le compteur s'affole et grimpe à 37,5.

Le flux d'autorisation OAuth 2.0 pour appareils à entrée limitée, téléviseurs connectés, imprimantes, objets IoT, existe depuis longtemps, mais ce genre de fabrication et commercialisation en « série » est d'autant plus récent qu'il en est inquiétant de simplicité.

L'attaquant génère un code d'appareil auprès d'un fournisseur comme Microsoft, puis l'envoie à sa victime sous un prétexte crédible, comme ce fameux document DocuSign à signer. La victime, qui pourrait être vous, saisit le code sur la vraie page de connexion Microsoft. L'attaquant récupère un jeton d'accès valide, sans jamais avoir eu besoin du mot de passe ni d'aucun second facteur.

Cette technique a été utilisée pour pirater des organisations mondiales, désormais, tout un chacun peut être touché.