Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un VM escape sur une infrastructure KVM, et pourquoi est-ce critique pour un hébergeur ?

Un VM escape désigne une attaque où un acteur, depuis une machine virtuelle (VM), parvient à sortir de son environnement isolé pour interagir avec le système hôte. Sur KVM, l’hôte Linux pilote le matériel et orchestre plusieurs VM ; si l’hôte est compromis, la séparation entre clients peut s’effondrer. L’impact va au-delà de la VM attaquante : accès à la mémoire de l’hôte, altération de la configuration du serveur, et possibilité d’atteindre d’autres VM cohébergées. C’est critique en cloud multi-tenant, car l’isolation est la base de la sécurité et du modèle économique.

À quoi sert Virtio dans le réseau des machines virtuelles, et en quoi peut-il devenir un point d’attaque ?

Virtio est une interface paravirtualisée qui permet à une VM de dialoguer efficacement avec l’hôte pour des fonctions comme le réseau et le stockage, avec moins de surcharge qu’une émulation matérielle complète. Concrètement, la VM transmet des paquets à une couche côté hôte qui les traite via la pile réseau Linux. Si cette pile ou une étape associée (validation, offload, copie en mémoire) comporte un bug, la VM peut déclencher un comportement anormal sur l’hôte. Virtio devient alors un point d’entrée privilégié, car il est conçu pour des échanges rapides et fréquents entre invité et hôte.

Qu’est-ce que le checksum offload (déport de somme de contrôle) dans la pile réseau Linux, et comment un bug peut mener à une fuite mémoire ou à l’exécution de code ?

Le checksum offload consiste à laisser l’hôte (ou le matériel) calculer la somme de contrôle d’un paquet réseau à la place de l’émetteur, pour gagner en performance. Ce mécanisme s’appuie sur des métadonnées décrivant quelles parties du paquet sont couvertes par les vérifications d’intégrité. Si le noyau valide une structure puis autorise ensuite une modification de champs pourtant supposés figés, on crée une incohérence entre ce qui a été vérifié et ce qui est réellement traité. Dans le pire cas, cela peut provoquer des lectures/écritures mémoire hors limites : fuite d’informations sensibles en mémoire, crash, voire exécution de code avec de hauts privilèges sur l’hôte.