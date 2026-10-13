Le contraste avec son discours d'il y a deux ans est net : en octobre 2024, il résumait l'industrie de l'IA à « 90 % de marketing et 10 % de réalité ». Il refuse toujours que l'IA signe le code à la place du développeur, et le sujet continue de diviser l'écosystème : un développeur a démissionné avec fracas quand Debian a autorisé le code produit par IA. Reste à savoir comment les mainteneurs de la gestion mémoire accueilleront la série.