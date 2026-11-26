Atos a choisi Scaleway pour déployer sa suite d'IA Genesis Intelligence dans les clouds souverains des grandes organisations françaises, apprend-on ce jeudi. L'alliance 100 % européenne promet des migrations plus simples et une facture cloud allégée.
Le cloud dit souverain a un nouveau tandem européen, porté par l'intelligence artificielle. Ce jeudi 26 novembre, Atos a annoncé avoir retenu Scaleway, la filiale cloud du groupe Iliad de Xavier Niel, comme partenaire privilégié pour sa suite Atos Genesis Intelligence. L'objectif est d'aider les grandes organisations françaises, publiques comme privées, à installer leurs applications les plus sensibles sur un cloud européen, sans perdre la souplesse du multi-cloud. Pour Scaleway, c'est un nouveau grand nom à son tableau de chasse, une semaine à peine après avoir officialisé avec Sopra Steria.
Avec Genesis Intelligence, Atos veut rendre le cloud souverain moins intimidant
La suite Atos Genesis Intelligence, dévoilée à la fin du mois d'octobre, réunit tout ce qu'il faut pour mettre l'IA au travail en entreprise, avec la gestion des données, la création puis la mise en service de modèles, et le pilotage d'agents, ces assistants logiciels capables d'enchaîner des tâches de façon autonome. Une fois installée sur le cloud de Scaleway, elle offre ce qu'Atos présente comme une chaîne de valeur 100 % européenne. L'argument parle tout particulièrement aux secteurs réglementés et aux systèmes critiques, ceux où la question « qui a la main sur mes données ? » ne se pose en théorie pas à la légère.
Le vrai défi, ce sera le déménagement. Vous vous doutez bien que faire passer des applications vitales d'un hébergeur équivaut un peu à changer de moteur en plein vol. Les grands groupes ont d'ailleurs rarement un seul fournisseur. La plupart utilisent en même temps plusieurs clouds, publics et privés (on parle de multi-cloud ou d'hybride). Atos intégrera donc Scaleway à sa plateforme de pilotage Atos Cloud Platform et à ses méthodologies Atos Digital Engineer, toutes deux proposées sur la marketplace de Genesis Intelligence. Tout se gère alors depuis une seule tour de contrôle.
L'automatisation des opérations doit aussi optimiser les ressources et les coûts d'exploitation, de quoi rassurer les clients qui hésitent encore à faire une place au souverain. « La résilience est devenue un enjeu stratégique pour nos clients », résume Sylvain Barthelemy, le directeur des opérations et de la technologie d'Atos en France. Selon lui, l'alliance avec Scaleway répond aux « demandes de haute disponibilité et de sécurité », et leur donne les moyens de « choisir l'emplacement de leurs données critiques et de leurs applications », sans sacrifier l'agilité.
Scaleway est en train de devenir un incontournable du cloud souverain français
Scaleway réussit une année faste. Au printemps, la filiale d'Iliad a d'abord été retenue par la Commission européenne parmi les quatre fournisseurs de son cloud souverain, un marché de 180 millions d'euros. Elle a aussi décroché l'hébergement de la Plateforme des données de santé, qui rassemble les données médicales de millions de Français pour la recherche et tournait jusque-là chez Microsoft. Cet été, Airbus lui a confié une partie de ses applications les plus sensibles. Et encore plus récemment, le 19 novembre, Sopra Steria s'est allié à elle pour aider ses clients à migrer leurs systèmes critiques. Deux grands noms français des services numériques, donc, qui signent avec le même hébergeur en une semaine. On peut parler d'une vraie dynamique.
Chez Scaleway, on explique que « pendant trop longtemps, les entreprises européennes ont dû choisir entre la vélocité de l'innovation et la sécurité de leur indépendance technologique », comme le dit Doreen Pernel, sa directrice commerciale. Elle vante « une alternative européenne crédible, immédiatement opérationnelle », pensée aussi bien pour les usages du quotidien que pour les plus critiques. Atos apporte un savoir-faire qui profite à 51 000 collaborateurs, et un éventail de services qui va du conseil, avec sa marque Atos Amplify, jusqu'à la cybersécurité et aux services managés, où le groupe prend directement en charge l'informatique de ses clients.
Quant au mot « souverain », il se mérite, comme nous le rappelions à propos de Microsoft et Mistral. En France, la référence est la qualification SecNumCloud de l'ANSSI, qui protège des lois extraterritoriales comme le CLOUD Act. Cette loi permet aux autorités américaines d'exiger des données détenues par des entreprises américaines, même quand elles sont hébergées en Europe. OVHcloud a obtenu la qualification pour son cloud public, alors que Scaleway est encore en cours de qualification. Pour les organisations soumises à une obligation de cloud de confiance, c'est souvent cette qualification qui fait foi.