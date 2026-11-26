Scaleway réussit une année faste. Au printemps, la filiale d'Iliad a d'abord été retenue par la Commission européenne parmi les quatre fournisseurs de son cloud souverain, un marché de 180 millions d'euros. Elle a aussi décroché l'hébergement de la Plateforme des données de santé, qui rassemble les données médicales de millions de Français pour la recherche et tournait jusque-là chez Microsoft. Cet été, Airbus lui a confié une partie de ses applications les plus sensibles. Et encore plus récemment, le 19 novembre, Sopra Steria s'est allié à elle pour aider ses clients à migrer leurs systèmes critiques. Deux grands noms français des services numériques, donc, qui signent avec le même hébergeur en une semaine. On peut parler d'une vraie dynamique.