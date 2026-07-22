Non, la "souveraineté" vendue par Microsoft et Mistral n'est pas reconnue par l'ANSSI

Le communiqué, diffusé conjointement depuis Redmond et Paris, est dense. Microsoft s'engage sur plusieurs milliards de dollars pour exploiter une partie des capacités GPU européennes de Mistral, bientôt renforcées par des puces Nvidia Vera Rubin de dernière génération. En échange, le modèle Medium 3.5 de la start-up française rejoint Microsoft Foundry et Copilot Studio, tandis qu'OCR 4, son modèle de traitement de documents, arrive uniquement dans Foundry. Azure et Azure Local servent de socle d'exécution commun aux deux.

Trois modes de déploiement sont mis en avant : le cloud public classique, un mode "connecté au cloud" où l'entreprise garde la main sur son infrastructure tout en se synchronisant ponctuellement avec Azure, et un mode entièrement déconnecté, présenté comme la solution pour les environnements les plus sensibles ou critiques. Microsoft prend comme exemple les secteurs de la finance, l'industrie et la santé.

Sur le papier, rien de choquant. Il est plutôt logique de vouloir proposer plusieurs niveaux de contrôle à des clients aux contraintes différentes. Reste qu'une fois de plus Microsoft emploie à tort le terme souverainté pouvendre son ensemble.