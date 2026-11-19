Pour donner corps à cette ambition, EUSP, la coentreprise créée par Qwant et Ecosia, apporte son index web indépendant, développé et exploité en Europe, auquel les modèles d'IA peuvent accéder grâce à Staan, son service de recherche par API. OVHcloud fournit quant à elle les modèles de langage conçus par son laboratoire OVHai LLM, ainsi que les services permettant de les exploiter.

À leurs côtés, Shadow mobilise Blade, sa plateforme de services GPU dédiée à l'entraînement et à l'exécution des modèles d'IA, dont les capacités profitent déjà au moteur de recherche Qwant. Un rapprochement entre acteurs déjà étroitement liés, puisque Qwant et Shadow appartiennent au groupe Synfonium, dont Octave et Miroslaw Klaba, les cofondateurs d'OVHcloud, sont les actionnaires majoritaires.

Au-delà de cette répartition des rôles, le partenariat prévoit également de croiser les catalogues de modèles proposés par OVHcloud et Blade. Les utilisateurs et utilisatrices de Blade auront ainsi accès aux grands modèles open-weight de plus de 70 milliards de paramètres proposés par OVHcloud, aux différentes versions d'Olala et aux modèles de transcription audio de Gladia.

À l'inverse, les modèles compacts open-weight exécutés sur les GPU de Shadow rejoindront OVH AI Endpoints, le service d'OVHcloud permettant d'exploiter des modèles d'IA via une API. Tous ces modèles seront hébergés et exécutés dans les datacenters européens d'OVHcloud. Un choix qui permet de maîtriser leur exploitation sans garantir une indépendance technologique totale, puisque l'offre comprend également des modèles développés hors d'Europe et qu'Olala mini a lui-même été entraîné sur des GPU NVIDIA.

Cette coopération est déjà à l'œuvre chez Qwant, dont la fonctionnalité de réponse flash, affichée en tête des résultats de recherche, repose désormais sur Olala mini 7A1B, exécuté sur Blade. D'après les partenaires, le modèle traite trois millions de requêtes par jour, avec des réponses 20 % plus rapides et des coûts de fonctionnement divisés par trois par rapport à la solution précédemment utilisée. OVHai LLM s'était également appuyée sur Blade AI Fabric, le service de calcul GPU à la demande de Shadow, pour la phase d'apprentissage par renforcement d'Olala.