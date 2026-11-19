Chez Qwant, les réponses flash reposent désormais sur Olala mini, un modèle français qui traite trois millions de requêtes par jour. Une première réalisation concrète pour une alliance qui entend réunir toutes les compétences nécessaires au développement d'une IA européenne, de la recherche web à la puissance de calcul.
Un modèle de langage français, un index web européen, des infrastructures GPU souveraines… Les ingrédients pour bâtir une IA moins dépendante des géants américains étaient déjà là ; ne restait plus qu'à les réunir. C'est tout l'objet du partenariat technologique et commercial qu'officialisent, ce jeudi 19 novembre, Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) et OVHcloud, et qui pourrait bien changer la donne pour l'autonomie numérique de l'UE.
De l'index web aux GPU, une alliance pour bâtir une IA européenne
Pour donner corps à cette ambition, EUSP, la coentreprise créée par Qwant et Ecosia, apporte son index web indépendant, développé et exploité en Europe, auquel les modèles d'IA peuvent accéder grâce à Staan, son service de recherche par API. OVHcloud fournit quant à elle les modèles de langage conçus par son laboratoire OVHai LLM, ainsi que les services permettant de les exploiter.
À leurs côtés, Shadow mobilise Blade, sa plateforme de services GPU dédiée à l'entraînement et à l'exécution des modèles d'IA, dont les capacités profitent déjà au moteur de recherche Qwant. Un rapprochement entre acteurs déjà étroitement liés, puisque Qwant et Shadow appartiennent au groupe Synfonium, dont Octave et Miroslaw Klaba, les cofondateurs d'OVHcloud, sont les actionnaires majoritaires.
Au-delà de cette répartition des rôles, le partenariat prévoit également de croiser les catalogues de modèles proposés par OVHcloud et Blade. Les utilisateurs et utilisatrices de Blade auront ainsi accès aux grands modèles open-weight de plus de 70 milliards de paramètres proposés par OVHcloud, aux différentes versions d'Olala et aux modèles de transcription audio de Gladia.
À l'inverse, les modèles compacts open-weight exécutés sur les GPU de Shadow rejoindront OVH AI Endpoints, le service d'OVHcloud permettant d'exploiter des modèles d'IA via une API. Tous ces modèles seront hébergés et exécutés dans les datacenters européens d'OVHcloud. Un choix qui permet de maîtriser leur exploitation sans garantir une indépendance technologique totale, puisque l'offre comprend également des modèles développés hors d'Europe et qu'Olala mini a lui-même été entraîné sur des GPU NVIDIA.
Cette coopération est déjà à l'œuvre chez Qwant, dont la fonctionnalité de réponse flash, affichée en tête des résultats de recherche, repose désormais sur Olala mini 7A1B, exécuté sur Blade. D'après les partenaires, le modèle traite trois millions de requêtes par jour, avec des réponses 20 % plus rapides et des coûts de fonctionnement divisés par trois par rapport à la solution précédemment utilisée. OVHai LLM s'était également appuyée sur Blade AI Fabric, le service de calcul GPU à la demande de Shadow, pour la phase d'apprentissage par renforcement d'Olala.
Un index européen pour connecter les modèles d'IA au web
Si les modèles de langage savent produire du texte à partir des connaissances acquises pendant leur entraînement, ils ont besoin de sources extérieures pour répondre à des questions portant sur des événements récents. Grâce à Staan, les modèles d'OVHai LLM, accessibles via OVH AI Endpoints, pourront donc interroger le web et récupérer des informations actualisées pour enrichir leurs réponses.
Staan propose pour cela plusieurs API permettant de rechercher des pages web et d'en récupérer le contenu. Les modèles peuvent ainsi produire des réponses fondées sur des informations récentes et accompagnées de leurs sources, selon une approche appelée RAG (Retrieval-Augmented Generation), qui consiste à fournir à une IA des documents externes récupérés au moment de la requête pour alimenter sa réponse.
Cette capacité doit aussi profiter à OVH AI Agents, la nouvelle plateforme de création d'agents IA d'OVHcloud, dont l'ouverture en version alpha est prévue pour décembre 2026. Grâce à Staan, les agents pourront rechercher des informations sur le web et les exploiter dans l'exécution de leurs tâches.