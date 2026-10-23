Shadow ne prétend pas réinventer la roue. Blade mise sur l'inférence, c'est-à-dire l'exécution des modèles une fois prêts à servir, et sur la simplicité, avec une API compatible avec le standard d'OpenAI, une facturation lisible et la possibilité de changer plus facilement de fournisseur. L'entreprise se pose ainsi en contrepoint des grands clouds généralistefs comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud qui, selon elle, livrent surtout une infrastructure brute à configurer et administrer soi-même. « L'Europe ne manque ni de talents ni de modèles d'IA », estime Boris Lecoeur. Le blocage se situe selon lui au passage en production, quand la puissance de calcul s'avère coûteuse, complexe à exploiter et largement concentrée hors d'Europe. En étant débarrassées de ce casse-tête, les équipes pourraient alors « se concentrer sur leurs produits et innover plus vite ». Les entreprises les plus attachées à la souveraineté pourront aussi choisir des serveurs situés en Europe, hébergés chez OVHcloud.