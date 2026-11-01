L’Union européenne a aussi confié à EuroHPC le chantier de sept gigafactories d’IA, pour lesquelles elle compte réunir 30 milliards d’euros, en grande partie auprès d’investisseurs privés. Les consortiums intéressés ont jusqu’au 12 novembre pour déposer leur dossier, et la France s’est portée candidate à l’accueil de l’une d’elles. Une fois en service, ces centres de données géants seront ouverts aux utilisateurs de tous les États participants, Canada compris.

Pour Anton Leicht, chercheur au Carnegie Endowment for International Peace cité par Politico, mettre en commun la puissance de calcul est l’un des rapprochements les plus évidents à court terme entre puissances moyennes de l’IA. Mais selon lui, Européens et Canadiens dépendent toujours des États-Unis, où se construisent des grappes de calcul de l’ordre du gigawatt. Un gigawatt correspond à peu près à la puissance d’un réacteur nucléaire.

Ottawa et Bruxelles veulent aussi peser ensemble sur les règles de l’IA. Le gouvernement canadien propose un conseil international, sur le modèle du Conseil de stabilité financière, qui encadrerait les modèles d’IA de pointe afin de protéger les infrastructures critiques. L’Union a commencé cette année à faire respecter l’AI Act, mais « ces règles n’existent pas à l’échelle internationale, alors que les risques sont mondiaux », a rappelé Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la souveraineté technologique.

Au premier jour du sommet, Ottawa a annoncé une prise de participation au capital de Cohere. En septembre, ce spécialiste torontois de l’IA a signé un accord de rachat de son concurrent allemand Aleph Alpha. Les deux entreprises veulent proposer aux administrations et aux entreprises une solution de rechange aux géants américains. Bruxelles et Ottawa ont enfin engagé les premières démarches en vue d’un câble de données transatlantique direct, alors qu’environ 80 % du trafic Internet canadien passe aujourd’hui par les États-Unis.