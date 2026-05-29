C'est à Bercy, en marge du G7 numérique sous présidence française, que les ministres Anne Le Hénanff et Evan Solomon ont signé le 29 mai une déclaration conjointe sur les technologies quantiques. Le texte entérine des décennies de coopération scientifique franco-canadienne tout en fixant des ambitions nouvelles, avec une coopération sur la recherche et développement partagée, la formation de chercheurs, et des marchés communs. Dans la grande course mondiale au quantique, les deux pays ont choisi de jouer ensemble.