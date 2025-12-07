Le secret de cette réconciliation technologique tient en un mot exotique : erbium. Ce métal du groupe des terres rares possède une propriété qui ravit les physiciens car il adore communiquer sur les mêmes longueurs d'onde que celles utilisées par nos opérateurs télécoms actuels. Les scientifiques ont réussi à créer des qubits moléculaires basés sur cet élément capable de conserver l'information quantique tout en la transmettant via des signaux lumineux standards.​

C'est un peu comme si l'on parvenait enfin à faire dialoguer un PC dernier cri avec un vieux minitel sans adaptateur hors de prix. Ces molécules d'erbium agissent comme de minuscules traducteurs universels qui figent l'information dans un état magnétique stable avant de l'envoyer voyager sous forme de lumière. Cette prouesse technique repose sur une fabrication compatible avec la photonique sur silicium, une technologie déjà omniprésente dans l'industrie des semi-conducteurs. Plus besoin de réinventer la roue pour fabriquer ces puces, les usines actuelles disposent déjà des outils nécessaires pour les produire en série.​