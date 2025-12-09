Assiste-t-on à un tournant dans la coopération transatlantique ? Lundi 8 décembre à Montréal, l'Union européenne et le Canada ont tenu leur premier conseil de partenariat numérique, dans la foulée du G7 sur l'industrie et la technologie. Deux ans après avoir scellé leur alliance, les partenaires ont concrétisé leurs ambitions avec la signature de deux protocoles, avec pour objectif de bâtir ensemble l'économie de demain.