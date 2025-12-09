Lundi soir, l'Union européenne et le Canada ont signé deux protocoles d'accord majeurs, l'un sur l'intelligence artificielle, l'autre sur l'identité numérique. Face aux États-Unis, les deux acteurs veulent se démarquer.
Assiste-t-on à un tournant dans la coopération transatlantique ? Lundi 8 décembre à Montréal, l'Union européenne et le Canada ont tenu leur premier conseil de partenariat numérique, dans la foulée du G7 sur l'industrie et la technologie. Deux ans après avoir scellé leur alliance, les partenaires ont concrétisé leurs ambitions avec la signature de deux protocoles, avec pour objectif de bâtir ensemble l'économie de demain.
L'intelligence artificielle, priorité absolue du partenariat UE-Canada
Le premier protocole signé ce lundi cible l'intelligence artificielle. L'Union européenne et le Canada veulent développer des IA fiables qui respectent les droits fondamentaux, tout en stimulant leur économie. Comme l'a souligné Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, « aucune région ne peut à elle seule faire face à la transformation numérique. »
Plusieurs secteurs vont profiter de la dynamique. La santé, l'énergie, la science, la fabrication, la culture et les services publics vont pouvoir accélérer l'adoption de l'IA grâce au partage des meilleures pratiques entre les deux territoires. Les PME ne sont pas oubliées et bénéficieront d'un accompagnement spécifique pour intégrer ces technologies.
Au-delà des applications immédiates, la recherche fondamentale occupera une place centrale. Les partenaires vont en effet collaborer sur le développement de modèles d'IA avancés dédiés au bien public. En priorisant la surveillance des phénomènes météorologiques extrêmes et la lutte contre le changement climatique, l'intelligence artificielle sera mise au service de l'intérêt général. Un dialogue structuré sur les espaces de données viendra compléter le dispositif, annonce l'Union européenne.
Comment l'UE et le Canada veulent protéger les médias des plateformes dominantes
Le second protocole d'accord porte sur l'identité numérique. L'idée de l'Union européenne et du Canada est de créer un forum dédié pour tester conjointement les technologies, lancer des projets pilotes et garantir l'interopérabilité des portefeuilles d'identité entre les deux zones. Des cas d'utilisation concrets seront développés pour faciliter la vie des citoyens.
Le volet médiatique inquiète les deux partenaires. Quelques plateformes numériques contrôlent désormais l'accès à l'information, tandis que l'IA menace la viabilité du journalisme professionnel. L'UE et le Canada considèrent aujourd'hui que garantir des médias indépendants et pluralistes reste indispensable pour préserver la démocratie.
Les deux partenaires vont donc renforcer le journalisme local et l'intégrité de l'information en ligne. Ils comptent s'attaquer aux défis posés par l'IA générative et aux tentatives de manipulation. La coopération s'étendra aussi à la sécurité de la connectivité internationale, avec l'exploration de nouveaux itinéraires de câbles sous-marins, notamment dans l'Arctique.