Trois cofondateurs de xAI lancent Epochal, une start-up qui veut apprendre à l’intelligence artificielle (IA) à prédire l’avenir. Leur méthode : lui faire remonter le temps.
Depuis la fusion de xAI avec SpaceX en février 2026, l’entreprise d’Elon Musk a vu partir tous ses cofondateurs. Et ces derniers ont rebondi avec leur propre projet. Igor Babuschkin a par exemple fondé River AI, qui a levé 1,1 milliard de dollars en août, tandis que d’autres anciens, dont Yuchen He et Eric Zelikman, ont participé à la création du laboratoire Humans&. Et une nouvelle start-up vient désormais allonger cette liste ; sa promesse est dithyrambique.
Aider dans les choix en prédisant ce qu’il va se passer
Lancée ce mardi 24 novembre, Epochal réunit Guodong Zhang, Zihang Dai et Manuel Kroiss. À leurs côtés, des ingénieurs bien chevronnés, passés par OpenAI, Anthropic ou encore Google DeepMind, rapporte Bloomberg.
Leur constat est simple : les IA actuelles apprennent sur un Internet où tout s’est déjà produit, elles connaissent donc la fin de chaque histoire. Or, les humains doivent prendre des décisions sans savoir comment les choses tourneront. Ainsi, son modèle serait capable de prévoir les événements afin de les aider à mieux choisir.
Et pour y parvenir, la jeune pousse a conçu le Time Portal. Cet outil permet à des agents IA de naviguer sur le Web tel qu’il était à une date précise, grâce à 30 ans d’archives et plus de 1 000 milliards de pages. Un environnement informatique cale même l’horloge et les logiciels sur la même date, pour que l’agent ne devine pas qu'il se trouve dans le passé.
Des questions éthiques
Epochal assure avoir d’ores et déjà testé son système sur 347 questions issues des plateformes de paris Kalshi et Polymarket. Rejouées plus tard dans le Time Portal, les prévisions se sont révélées très proches des premières, avec une corrélation de 0,98.
Si la promesse peut séduire, particulièrement pour les parieurs, elle soulève plusieurs questions. D’abord, Epochal n’a pas expliqué comment elle a réuni ces pages, ni si leur contenu est utilisé sous licence. Droits d’auteur, données personnelles… Le flou alimente les doutes, sur un sujet déjà très sensible dans le monde de l’IA.
De même, que se passerait-il si ces prévisions servaient vraiment à décider ? Une IA qui prédit peut se tromper, et ses erreurs pèseraient lourd en finance, en politique ou en économie. Et reste à savoir qui en serait responsable au final.
Un agent IA est un système qui ne se contente pas de générer du texte : il peut enchaîner des actions pour atteindre un objectif, comme chercher des informations, suivre des liens, comparer des sources et conserver un état (mémoire, plan, contraintes). Il s’appuie souvent sur un modèle de langage, mais y ajoute des briques d’orchestration (outils, règles de décision, boucle d’exécution) qui lui permettent d’interagir avec un environnement. Dans un contexte Web, un agent peut naviguer, lire des pages, extraire des données et produire une réponse structurée. La performance d’un agent dépend autant de la qualité du modèle que de l’accès aux bons outils et de garde-fous (limites, validation, traçabilité).
Rejouer le Web à une date donnée consiste à fournir à une IA un instantané d’Internet tel qu’il était à ce moment-là, via des archives (pages HTML, médias, liens, métadonnées). L’intérêt est d’éviter que le système ne s’appuie sur des informations publiées après la date visée, ce qui fausserait une évaluation de type « prédire le futur avec les données du passé ». Synchroniser l’horloge et les logiciels revient à recréer un environnement cohérent : la date système, les versions de navigateurs et bibliothèques, voire des certificats ou API disponibles à l’époque. Sans cela, l’agent pourrait inférer qu’il est “dans le futur” (détails techniques, contenus incompatibles, ressources modernes), ou au contraire accéder à des indices anachroniques. En pratique, c’est une approche proche de la virtualisation/émulation appliquée à l’accès Web et au contexte logiciel.
Une corrélation de 0,98 indique que deux séries de valeurs évoluent presque de concert : quand l’une monte ou descend, l’autre fait pareil de manière très similaire. C’est un indicateur de ressemblance statistique, pas une preuve que les probabilités sont correctement calibrées ni que les prédictions sont “vraies” au sens décisionnel. Deux systèmes peuvent être très corrélés tout en étant systématiquement trop optimistes ou trop pessimistes, ou en se trompant sur des événements rares. Pour juger une capacité prédictive, on regarde aussi des métriques comme le Brier score (qualité des probabilités), la calibration (fiabilité des niveaux de confiance) et la robustesse hors échantillon (sur d’autres questions, périodes, domaines). Enfin, des détails méthodologiques comptent beaucoup : sélection des questions, risque de fuite d’information via les archives, et reproductibilité du protocole.