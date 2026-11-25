Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un « agent IA » et en quoi est-il différent d’un simple modèle de langage ?

Un agent IA est un système qui ne se contente pas de générer du texte : il peut enchaîner des actions pour atteindre un objectif, comme chercher des informations, suivre des liens, comparer des sources et conserver un état (mémoire, plan, contraintes). Il s’appuie souvent sur un modèle de langage, mais y ajoute des briques d’orchestration (outils, règles de décision, boucle d’exécution) qui lui permettent d’interagir avec un environnement. Dans un contexte Web, un agent peut naviguer, lire des pages, extraire des données et produire une réponse structurée. La performance d’un agent dépend autant de la qualité du modèle que de l’accès aux bons outils et de garde-fous (limites, validation, traçabilité).

Que signifie « rejouer le Web à une date donnée » et pourquoi synchroniser aussi l’horloge et les logiciels ?

Rejouer le Web à une date donnée consiste à fournir à une IA un instantané d’Internet tel qu’il était à ce moment-là, via des archives (pages HTML, médias, liens, métadonnées). L’intérêt est d’éviter que le système ne s’appuie sur des informations publiées après la date visée, ce qui fausserait une évaluation de type « prédire le futur avec les données du passé ». Synchroniser l’horloge et les logiciels revient à recréer un environnement cohérent : la date système, les versions de navigateurs et bibliothèques, voire des certificats ou API disponibles à l’époque. Sans cela, l’agent pourrait inférer qu’il est “dans le futur” (détails techniques, contenus incompatibles, ressources modernes), ou au contraire accéder à des indices anachroniques. En pratique, c’est une approche proche de la virtualisation/émulation appliquée à l’accès Web et au contexte logiciel.

Que mesure une corrélation de 0,98 entre deux séries de prédictions, et quelles limites cela implique pour juger la fiabilité ?

Une corrélation de 0,98 indique que deux séries de valeurs évoluent presque de concert : quand l’une monte ou descend, l’autre fait pareil de manière très similaire. C’est un indicateur de ressemblance statistique, pas une preuve que les probabilités sont correctement calibrées ni que les prédictions sont “vraies” au sens décisionnel. Deux systèmes peuvent être très corrélés tout en étant systématiquement trop optimistes ou trop pessimistes, ou en se trompant sur des événements rares. Pour juger une capacité prédictive, on regarde aussi des métriques comme le Brier score (qualité des probabilités), la calibration (fiabilité des niveaux de confiance) et la robustesse hors échantillon (sur d’autres questions, périodes, domaines). Enfin, des détails méthodologiques comptent beaucoup : sélection des questions, risque de fuite d’information via les archives, et reproductibilité du protocole.