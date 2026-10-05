Bien sûr, Google n’est pas le seul à rencontrer ce type de problème. Nos confrères de Tom’s Hardware constatent qu’Intel a, en septembre, bloqué son programme de chasse aux bugs. Du côté de Linux, le constat n'est pas plus réjouissant : « une part importante des rapports de bugs transmis à l'équipe de sécurité résulte en réalité de revues de code réalisées à l'aide d'outils d'IA. Bien que cela puisse constituer un moyen efficace de détecter des bugs dans des zones rarement explorées, cela entraîne une surcharge de travail pour les responsables de la maintenance, qui sont parfois contraints d'ignorer ces rapports en raison de leur mauvaise qualité ou de leur manque de précision », ont récemment expliqué les responsables de la maintenance du système.