La première vulnérabilité, CVE-2026-3909 (CVSS 8.8), provient d’un problème d’écriture hors limites dans Skia, une bibliothèque graphique open source utilisée par Chrome pour afficher les pages web et les éléments de l’interface. Dans ce cas, le logiciel écrit des données en dehors de la zone mémoire prévue. Une page web spécialement conçue peut alors provoquer un plantage du navigateur ou, dans certains cas, permettre l’exécution de code malveillant sur la machine de la victime.

La seconde faille, CVE-2026-3910 (CVSS 8.8), concerne V8, le moteur chargé d’exécuter JavaScript et WebAssembly dans Chrome. Google décrit cette vulnérabilité comme une erreur d’implémentation du moteur. Même si les détails restent limités pour l’instant, ce type de bug peut permettre à un attaquant de contourner certaines protections du navigateur et d’exécuter du code arbitraire.

Les correctifs ont été intégrés aux versions 146.0.7680.75 pour Windows et Linux, et 146.0.7680.76 pour macOS. Google précise que la mise à jour peut mettre quelques jours à atteindre l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices, même si elle est déjà disponible via la vérification manuelle des mises à jour du navigateur.

À noter que ces deux failles constituent les deuxième et troisième vulnérabilités zero-day corrigées dans Chrome depuis le début de l’année 2026. La première, découverte en février, concernait une erreur dans l’implémentation de certaines fonctions CSS.