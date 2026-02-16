Dans le détail, la vulnérabilité CVE-2026-2441 (CVSS 8.8) touche le moteur de rendu chargé d’interpréter le CSS dans des versions de Chrome antérieures à la branche 145. Encore une fois, il s’agit d’une faille de type use-after-free, situation dans laquelle un objet est supprimé de la mémoire alors que le navigateur continue de s’y référer. Cet espace peut alors être réutilisé pour accueillir des données manipulées, ce qui permet de perturber l’exécution normale et, dans certains cas, d’exécuter du code à distance via une page web piégée.

Il faut ici savoir que Chrome repose sur un fonctionnement en environnements cloisonnés, ce que l’on appelle généralement la sandbox du navigateur. En clair, le code issu d’une page web s’exécute bien dans le navigateur, mais dans un processus isolé et très limité, séparé du reste du système, ce qui en limite en théorie la portée des effets directs. Malgré cela, ce type de faille constitue généralement une première étape dans des attaques plus élaborées, puisqu’elle permet de prendre pied dans le navigateur, les cybercriminels cherchant ensuite, par d’autres moyens, à sortir de cet isolement pour espionner l’activité web de la victime, voire installer des charges plus persistantes.

Comme d'habitude dans ce genre de situation critique, Google n’a publié aucun détail technique sur la méthode d’exploitation ni sur d’éventuelles cibles, mais confirme son exploitation active et en attribue la découverte au chercheur en sécurité Shaheen Fazim.