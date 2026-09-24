Google a trouvé 76 de ces failles en interne. Les 32 autres viennent de chercheurs externes, récompensés à hauteur de 18 000 dollars au total. 11 de ces failles sont critiques, 25 sont à haut risque, 47 à risque moyen et 25 à faible risque. 34 d'entre elles sont des "use-after-free", une erreur qui survient quand le navigateur continue d'utiliser une zone mémoire déjà libérée, avec un risque de plantage ou, plus rarement, d'exécution de code malveillant. On trouve aussi des problèmes d'autorisation, incorrecte dans 12 cas et manquante dans 11 autres, ainsi que 12 interfaces trompeuses, où une page affiche autre chose que ce qu'elle exécute réellement.