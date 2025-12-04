Google corrige plus d'une douzaine de vulnérabilités dans Chrome

La vulnérabilité la plus préoccupante porte la référence CVE-2025-13630. Il s'agit d'une erreur dite de "type confusion" dans V8, le moteur JavaScript intégré à Chrome. Concrètement, ce type de bug survient lorsqu'un programme alloue une ressource avec un certain type de données, puis y accède ensuite avec un type incompatible. Un attaquant pourrait exploiter cette faille en incitant un utilisateur à visiter un site web malveillant. Cela aurait donc pu potentiellement permettre d'exécuter du code arbitraire dans le navigateur. Le chercheur en sécurité Shreyas Penkar a signalé cette faille le 31 octobre 2025 ; il a reçu une prime de 11 000 dollars.​

Trois autres vulnérabilités portent également un niveau de sévérité élevé. La première, CVE-2025-13631, concerne une implémentation inappropriée dans Google Updater, le composant chargé des mises à jour automatiques du navigateur. Pour celle-ci, Google a reversé une récompense de 3 000 dollars. La seconde, CVE-2025-13632, affecte DevTools, la boîte à outils pour les développeurs web. Enfin, la troisième, CVE-2025-13633 correspond à un bug de type "use-after-free" dans Digital Credentials, détecté par les équipes internes de Google. Ce dernier type de brèche se produit quand un programme continue d'utiliser une zone mémoire après l'avoir libérée, ce qui peut corrompre les données ou ouvrir la porte à une prise de contrôle.​