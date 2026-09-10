Référencée CVE-2026-87491, la vulnérabilité résulte d’une écriture hors limites dans V8. Elle peut amener Chrome à écrire des données en dehors de la zone mémoire prévue, au risque d’en corrompre le contenu. Un attaquant peut provoquer cette erreur à partir d’une page HTML spécialement préparée, puis s’en servir pour détourner l’exécution du navigateur et lui faire exécuter du code malveillant.

En théorie, la sandbox de Chrome doit limiter ce qu’un attaquant peut directement faire sur la machine. Pour compromettre davantage le système, il lui faudrait alors exploiter une seconde faille afin de sortir de cet environnement isolé ou d’obtenir des privilèges supplémentaires.

Toujours est-il que Google a confirmé l’existence d’un exploit fonctionnel déjà mis à contribution pour tirer parti de cette faille. L’entreprise ne précise toutefois ni qui mène ces attaques, ni quelles cibles sont visées, ni si CVE-2026-87491 est exploitée seule ou associée à une autre vulnérabilité.

Quoi qu’il en soit, la meilleure chose à faire consiste à passer rapidement à Chrome 153.0.8010.36 ou 153.0.8010.37 sous Windows et macOS, et à la version 153.0.8010.36 sous Linux. Chrome se charge normalement de récupérer la mise à jour en arrière-plan. Pensez ensuite à redémarrer votre navigateur pour appliquer le correctif.