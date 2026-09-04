Chrome : Google corrige 12 nouvelles vulnérabilités dont une faille 0-day

Google a publié une nouvelle mise à jour de sécurité pour Chrome, laquelle corrige douze failles dont une déjà exploitée par des pirates. Cette vulnérabilité, référencée CVE-2026-85046, touche V8, le moteur JavaScript du navigateur.
Le correctif est disponible depuis quelques heures dans la version 152.0.7977.82/83 de Chrome pour Windows et macOS, et 152.0.7977.82 pour Linux. Google confirme qu'un exploit circule dans la nature, sans donner de détails sur les attaques.
Une confusion de type dans V8 ouvre la voie à l'exécution de code
La faille CVE-2026-85046 a été signalée le 4 août 2026 par le chercheur Salvatore Gulizia, alias Serotav, récompensé de 1000 dollars pour sa découverte. Selon la fiche publiée sur CVE.org, elle permettait à un attaquant distant d'exécuter du code arbitraire dans le bac à sable de Chrome à partir d'une simple page HTML piégée. Avec un score CVSS de 8.8, elle constitue la sixième faille zero-day corrigée dans Chrome depuis le début de l'année, après CVE-2026-2441, CVE-2026-3909, CVE-2026-3910, CVE-2026-5281 et CVE-2026-11645.
Dans le détail, le bug vient d'une erreur des compilateurs de V8. Un tableau qui devrait recevoir un type de données générique se voit à tort assigné le type réservé aux petits entiers. Cette confusion entre les deux formats permet de lire et d'écrire des données à des endroits de la mémoire qui ne devraient pas être accessibles, sur le tas JavaScript utilisé par le moteur.
La mise à jour corrige aussi neuf autres failles de sévérité haute, dont une seconde vulnérabilité dans V8 (une condition de course) ainsi que des bugs touchant Compositing, WebGL, DevTools, Skia et CacheStorage. Deux failles de sévérité moyenne, liées à une validation d'entrée incorrecte et à l'usage d'une ressource déjà libérée, complètent la liste.
La mise à jour s'installe automatiquement via le menu Chrome, dans Aide puis A propos de Google Chrome. Les navigateurs basés sur Chromium, comme Edge, Brave, Opera ou Vivaldi, devront appliquer leurs propres correctifs dès qu'ils seront disponibles. Nous rapportions en juin 2026 la découverte de CVE-2026-11645, cinquième faille zero-day de Chrome cette année, elle aussi logée dans V8.
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