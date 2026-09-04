Chrome : Google corrige 12 nouvelles vulnérabilités dont une faille 0-day

La faille CVE-2026-85046 a été signalée le 4 août 2026 par le chercheur Salvatore Gulizia, alias Serotav, récompensé de 1000 dollars pour sa découverte. Selon la fiche publiée sur CVE.org, elle permettait à un attaquant distant d'exécuter du code arbitraire dans le bac à sable de Chrome à partir d'une simple page HTML piégée. Avec un score CVSS de 8.8, elle constitue la sixième faille zero-day corrigée dans Chrome depuis le début de l'année, après CVE-2026-2441, CVE-2026-3909, CVE-2026-3910, CVE-2026-5281 et CVE-2026-11645.