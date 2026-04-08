Chasse aux bugs : en 15 ans Google a reversé plus de 80 millions de dollars

En parallèle, Google organise aussi des sessions de hacking sur invitation (les bugSWAT). Des chercheurs sélectionnés testent en présentiel des surfaces d'attaque ciblées. Quatre éditions ont eu lieu en 2025 : à Tokyo sur l'IA (70 rapports, 400 000 dollars), à Sunnyvale sur le cloud (130 rapports, 1,6 million de dollars), à Las Vegas (77 rapports, 380 000 dollars) et à Mexico City sur l'IA, Android et le cloud (107 rapports, 566 000 dollars).

Google a également lancé un programme de primes autour d'OSV-SCALIBR, un outil open source qui détecte les vulnérabilités dans les dépendances logicielles. Autrement dit, les chercheurs analysent des failles dans les composants tiers intégrés au sein des applications. Les développeurs qui enrichissent l'outil avec de nouveaux modules perçoivent une récompense. Google explique d'ailleurs que des informations sensibles, qui n'auraient pas dû être accessibles, ont déjà été détectées par ce biais.

Début avril, nous rapportions que la multiplication des rapports produits automatiquement par des outils d'IA commençait à créer des frictions et des changements au sein des programmes de chasse aux bugs. En janvier dernier, les responsables du projet Curl ont abandonné leur programme de bug bounty. Ils se sont retrouvés avec de faux rapports générés par des IA. Selon son développeur principal Daniel Stenberg, moins d'un signalement sur vingt soumis en 2025 s'était avéré réel. De son côté, l'équipe de HackerOne a dû, elle aussi, suspendre temporairement ses soumissions.