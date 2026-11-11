En effet, nous sommes en mesure de nous protéger en Europe, mais pour cela, il faut y mettre les moyens. « Tous les incidents peuvent être évités, mais la question est de savoir si nous sommes prêts à investir pour cela » a-t-il ainsi expliqué, ajoutant que « la cybersécurité n'est pas bon marché. »

Mais il faudra bien à un moment ouvrir largement les coffres, vu la configuration de l'ensemble des appareils avec lesquels nous vivons aujourd'hui. « Chaque service dont vous dépendez en tant que citoyen, en tant qu'être humain, comporte une couche dans laquelle intervient un élément numérique, un morceau de code qui, s'il n'est pas protégé, peut être piraté » rappelle-t-il. Et dans la configuration géopolitique actuelle, avec une plus grande fragmentation et des guerres hybrides qui se multiplient, ce sont autant de points de vulnérabilité qui seront nécessairement à combler à un moment.