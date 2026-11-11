Après les infrastructures essentielles, ce sont potentiellement les Français qui pourraient être attaqués chez eux à l'avenir. C'est en tout cas une crainte bien réelle du côté de l'UE !
L'enquête sur l'attaque contre les frigos de supermarché en France, qui avait entraîné de grosses pertes alimentaires, s'oriente dorénavant vers la piste iranienne. Mais plus globalement, cette attaque a servi d'électrochoc quant à la vulnérabilité de nombre de nos infrastructures. Et les spécialistes vont encore augmenter nos inquiétudes vu ce à quoi ils s'attendent à l'avenir.
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Les appareils ménagers pourraient être les prochaines cibles d'une grande cyberattaque
Si les cyberattaques émanant d'acteurs étatiques peuvent tomber sur nos infrastructures aujourd'hui, à l'avenir, ça pourrait même toucher directement nos foyers. C'est en tout cas l'avis du directeur exécutif de l'agence européenne de cybersécurité (Enisa), Juhan Lepassaar.
« La sécurité ne devrait pas et ne doit pas être reléguée au second plan. Aujourd’hui c'était les frigos, demain ce pourraient être les routeurs, et après-demain les appareils ménagers domestiques, et ainsi de suite » a-t-il ainsi pronostiqué. Et ici, il s'agit d'un problème qui est moins technique que politique.
Une question essentielle : combien veut-on mettre pour la cybersécurité ?
En effet, nous sommes en mesure de nous protéger en Europe, mais pour cela, il faut y mettre les moyens. « Tous les incidents peuvent être évités, mais la question est de savoir si nous sommes prêts à investir pour cela » a-t-il ainsi expliqué, ajoutant que « la cybersécurité n'est pas bon marché. »
Mais il faudra bien à un moment ouvrir largement les coffres, vu la configuration de l'ensemble des appareils avec lesquels nous vivons aujourd'hui. « Chaque service dont vous dépendez en tant que citoyen, en tant qu'être humain, comporte une couche dans laquelle intervient un élément numérique, un morceau de code qui, s'il n'est pas protégé, peut être piraté » rappelle-t-il. Et dans la configuration géopolitique actuelle, avec une plus grande fragmentation et des guerres hybrides qui se multiplient, ce sont autant de points de vulnérabilité qui seront nécessairement à combler à un moment.