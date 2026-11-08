SwitchBot présente donc un ensemble de 30 mètres, composé de 72 LED réparties sur six segments de 5 mètres. Il peut prendre place sous les avancées de toit, autour d’un porche, d’un balcon ou d’une pergola. Les rallonges fournies permettent de franchir les espaces entre les sections, pour un parcours atteignant 36 mètres, dont 30 mètres éclairés.

L’éclairage RGBIC permet d’afficher plusieurs couleurs simultanément, avec des dégradés et des effets animés. De quoi habiller la maison pour les fêtes, sans nécessairement la transformer en piste d’atterrissage.

Le produit comprend surtout des LED blanches chaudes et froides dédiées. Une fois Noël passé, elles peuvent servir à éclairer une entrée ou une terrasse. SwitchBot annonce une température réglable de 2 700 à 6 500 K et une luminosité maximale de 2 600 lumens pour l’ensemble. Des valeurs issues des essais du constructeur, dont le rendu réel restera à vérifier.

Le concept n’est pas inédit : Govee commercialise déjà des éclairages extérieurs permanents comparables. Plus largement, les éclairages connectés pour l’extérieur permettent depuis longtemps d’alterner décoration et lumière quotidienne.