SwitchBot propose des guirlandes extérieures conçues pour rester en place après les fêtes. Leurs LED blanches permettent de passer des couleurs de Noël à un éclairage plus classique, sans tout démonter.
Chaque année à l’approche des fêtes, c’est le même rituel et la même galère : démêler les câbles, ressortir les fixations et trouver le courage de décorer la façade dans le froid. Puis recommencer en sens inverse quelques semaines plus tard. À vous donner envie de laisser votre maison sans décoration pour Noël et vous contenter du sapin. Avec ses guirlandes lumineuses extérieures permanentes, SwitchBot propose de conserver l’installation et de changer simplement d’ambiance depuis son téléphone. Colorée pour Noël, plus sobre pour le reste de l’année.
Des couleurs pour Noël, du blanc pour le reste de l’année
SwitchBot présente donc un ensemble de 30 mètres, composé de 72 LED réparties sur six segments de 5 mètres. Il peut prendre place sous les avancées de toit, autour d’un porche, d’un balcon ou d’une pergola. Les rallonges fournies permettent de franchir les espaces entre les sections, pour un parcours atteignant 36 mètres, dont 30 mètres éclairés.
L’éclairage RGBIC permet d’afficher plusieurs couleurs simultanément, avec des dégradés et des effets animés. De quoi habiller la maison pour les fêtes, sans nécessairement la transformer en piste d’atterrissage.
Le produit comprend surtout des LED blanches chaudes et froides dédiées. Une fois Noël passé, elles peuvent servir à éclairer une entrée ou une terrasse. SwitchBot annonce une température réglable de 2 700 à 6 500 K et une luminosité maximale de 2 600 lumens pour l’ensemble. Des valeurs issues des essais du constructeur, dont le rendu réel restera à vérifier.
Le concept n’est pas inédit : Govee commercialise déjà des éclairages extérieurs permanents comparables. Plus largement, les éclairages connectés pour l’extérieur permettent depuis longtemps d’alterner décoration et lumière quotidienne.
Une installation fixe, compatible Matter sans passerelle SwitchBot
Plus intéressant, les guirlandes prennent en charge Matter nativement sur Wi-Fi. Aucun hub SwitchBot supplémentaire n’est nécessaire, mais leur intégration domotique demande un contrôleur Matter compatible, comme une enceinte connectée Echo d’Amazon. Elles peuvent ainsi rejoindre Apple Maison, Google Home, Alexa ou Home Assistant pour les commandes et les automatisations prises en charge.
L’application SwitchBot conserve les réglages de couleurs, les effets et la programmation. La compatibilité Matter ne signifie toutefois pas que chaque plateforme donnera accès à toutes les animations proposées par la marque mais sera suffisante pour les allumer, les éteindre et les programmer selon vos envies.
Pour ne pas dégainer son smartphone à chaque fois, une commande filaire permet également d’allumer les lumières, de les éteindre et de choisir parmi dix niveaux de luminosité, même sans connexion Wi-Fi. Les horaires et minuteries se règlent dans l’application.
Pour rester dehors, les luminaires bénéficient enfin d’une protection IP67, tandis que le contrôleur et l’alimentation sont annoncés IP65. La fixation repose sur de l’adhésif 3M et des vis, à choisir selon le support.
L’ensemble est commercialisé en France à 199,99 euros chez SwitchBot et Amazon. Il faudra donc prévoir le budget et une première séance de pose, mais une installation permanente peut au moins éviter de ressortir l’escabeau chaque mois de janvier.