SwitchBot ne se contente plus de connecter les objets de la maison, la marque veut désormais capter ce qui s’y dit. À l’IFA 2026, elle présente le MindClip IA, un enregistreur intelligent conçu pour ne rien laisser filer, aux côtés d’un combo de serrure connectée qui multiplie les portes d’entrée sans en percer une seule.
À l’occasion de l’IFA 2026, qui se tient à Berlin, SwitchBot dévoile deux nouveautés aux ambitions très différentes. D’un côté, le MindClip IA, un petit boîtier à clipser sur un vêtement, pensé pour enregistrer et organiser tout ce qui se dit dans une journée. De l’autre, le Combo Serrure Ultra Max Vision Pro, une solution d’entrée qui combine une serrure motorisée, un clavier biométrique et un hub Matter. Le lien entre ces deux produits : l’automatisation de tâches rébarbatives pour gagner du temps durant la journée.
MindClip IA, un clip de 16,8 grammes pour ne rien oublier
Le MindClip IA se présente comme un assistant vocal portable qui se fixe à un col de chemise, une veste ou la sangle d’un sac. Avec 16,8 grammes sur la balance, il se veut assez discret pour être porté toute la journée. SwitchBot annonce plus de 20 heures d’enregistrement continu, 64 Go de stockage local et une portée de captation jusqu’à 3 mètres. L’appareil sait aussi distinguer les voix : reconnaissance des locuteurs, séparation des intervenants, empreinte vocale.
Une fois transférés, automatiquement à la charge ou manuellement, les enregistrements sont traités par ChatGPT, Gemini et d’autres grands modèles de langage pour en tirer transcriptions, résumés et tâches. Le tout est classé dans l’application selon plusieurs vues (Chronologie, Priorité, Résumé hebdomadaire…) et par catégories, avec une synchronisation possible vers Apple Calendar, Google Calendar, Rappels, voire le tableau de bord E-Ink de SwitchBot.
Autre fonction mise en avant, Ask AI permet d’interroger en langage naturel l’historique des conversations pour retrouver une promesse ou une tâche confiée par un proche. Via l’OpenAPI CLI de SwitchBot, ces transcriptions peuvent également servir de contexte à des agents IA tiers comme Codex ou OpenClaw.
Sur la confidentialité, l'enregistrement démarre et s'arrête depuis l’appareil ou l’application, un voyant lumineux signalant l’état en cours. SwitchBot met en avant les certifications EN 18031, ISO 27001 et ISO 27701, ainsi qu’un chiffrement de bout en bout.
Impossible de ne pas penser au Plaud Note, l’enregistreur IA vedette de ces derniers mois. Le SwitchBot MindClip IA se glisse dans les pas de son aîné en proposant les mêmes fonctions, et la même grille tarifaire. Il sera disponible dès le 3 septembre à 119,99 euros, avec 300 minutes gratuites de transcription par mois. Au-delà, deux formules d’abonnement sont proposées, de 17,99 euros par mois à 249,99 euros par an.
Combo Serrure Ultra Max Vision Pro, l’entrée multipliée par 19
Sur un registre plus classique pour la marque, SwitchBot complète également son offre domotique avec le Combo Serrure Ultra Max Vision Pro, qui associe la nouvelle Serrure Ultra Max, le clavier Keypad Vision Pro et un Hub Mini compatible Matter. L’ensemble vient se greffer sur le cylindre existant de la porte, sans remplacement ni perçage.
Le moteur sans balais UltraDrive de la serrure atteint 160 tr/min, soit 3,2 fois la vitesse de l’ancienne Serrure Ultra selon SwitchBot, avec un déverrouillage annoncé en 1,1 seconde en mode Max et une force de rotation supérieure à 9 kg. Un mode silencieux est également disponible pour les arrivées tardives. Le Keypad Vision Pro ajoute de son côté la reconnaissance faciale 3D, la reconnaissance sans contact des veines de la paume, l’empreinte digitale, le code d’accès et la carte NFC, pour un total de 19 méthodes de déverrouillage revendiquées une fois combinées à l’application, la commande vocale ou encore le géorepérage.
Du côté de l’autonomie, la serrure combine une batterie principale de 4 200 mAh (jusqu’à 9 mois d’usage) et une pile de secours CR123A permettant environ 500 cycles supplémentaires, complétées par une fonction de récupération d’énergie résiduelle pour le déverrouillage d’urgence. Les données biométriques sont traitées et stockées localement, sans passer par des plateformes tierces, et les communications sont chiffrées en AES-128. Le Hub Mini fourni permet une intégration Matter avec des écosystèmes comme Apple Home ou Home Assistant. SwitchBot annonce une compatibilité avec 99 % des serrures européennes.
Les précommandes du Combo Serrure Ultra Max Vision Pro débutent le 3 septembre à 339,99 euros, un prix qui le classe dans les modèles haut de gamme du secteur. Une extension de garantie Max Service, offerte pendant la période de lancement et proposée ensuite à 24,90 euros, couvre uniquement la serrure.
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