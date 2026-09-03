Le MindClip IA se présente comme un assistant vocal portable qui se fixe à un col de chemise, une veste ou la sangle d’un sac. Avec 16,8 grammes sur la balance, il se veut assez discret pour être porté toute la journée. SwitchBot annonce plus de 20 heures d’enregistrement continu, 64 Go de stockage local et une portée de captation jusqu’à 3 mètres. L’appareil sait aussi distinguer les voix : reconnaissance des locuteurs, séparation des intervenants, empreinte vocale.

Une fois transférés, automatiquement à la charge ou manuellement, les enregistrements sont traités par ChatGPT, Gemini et d’autres grands modèles de langage pour en tirer transcriptions, résumés et tâches. Le tout est classé dans l’application selon plusieurs vues (Chronologie, Priorité, Résumé hebdomadaire…) et par catégories, avec une synchronisation possible vers Apple Calendar, Google Calendar, Rappels, voire le tableau de bord E-Ink de SwitchBot.