Avec ses cinq nouvelles serrures connectées, EZVIZ renforce un peu plus son offre dans le contrôle d'accès domestique. Au programme : ouverture par empreinte digitale, codes temporaires, accès à distance et, sur le modèle le plus avancé, reconnaissance faciale 3D.
La clé n'a pas encore dit son dernier mot, mais EZVIZ pousse un peu plus loin l'idée d'une porte d'entrée pilotée comme le reste de la maison connectée. Après les caméras de surveillance, les visiophones, les alarmes ou les motorisations de portail, le fabricant s'attaque cette fois à l'ouverture du domicile. Sa nouvelle gamme de serrures connectées couvre des usages assez variés, depuis la motorisation d'un verrou existant jusqu'à des modèles plus complets capables d'ajouter vidéo, contrôle à distance et, dans un cas, reconnaissance faciale.
Une gamme pensée pour remplacer la clé sans tout changer
L'entrée de gamme s'articule autour de la serrure DL01 Pro proposée avec un clavier extérieur, une passerelle ZigBee pour la relier à votre réseau Wi-Fi et un capteur de porte Bluetooth. L'idée est de conserver une installation relativement classique tout en ajoutant plusieurs modes d'accès, c'est-à-dire par code, badge ou smartphone (en Bluetooth). EZVIZ met en avant une installation sans gros travaux, avec verrouillage automatique et alerte lorsque la porte reste entrouverte.
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La DL03 Pro reste dans cette logique pratique, mais avec un fonctionnement en Wi-Fi direct, sans hub, et un verrou de porte. Elle permet de générer des codes temporaires, de vérifier à distance l'état de la serrure ou, encore, de déverrouiller la porte depuis l'application. Un type d'usage qui vise clairement les accès ponctuels, qu'il s'agisse d'une livraison, d'une aide à domicile ou d'un proche de passage.
L'empreinte digitale devient votre sésame
Avec les DL05 et DL06 Pro, EZVIZ monte en gamme. La DL05 intègre un lecteur d'empreinte digitale directement dans la poignée, en plus des accès par code, badge ou application mobile. Et toujours avec la même volonté : réduire au maximum le nombre de gestes nécessaires pour entrer chez soi.
Plus étroite, la DL06 Pro s'adresse plus spécifiquement aux accès extérieurs comme les portillons de jardin, les baies vitrées ou les zones nécessitant un contrôle dans les deux sens. Son lecteur d'empreintes digitales placé de chaque côté permet de sécuriser aussi bien l'entrée que la sortie. EZVIZ met aussi en avant l'intégration avec ses autres produits, notamment les caméras et visiophones, pour déclencher une alerte ou un enregistrement lors d'un passage.
La DL50FVS ajoute la vidéo et la reconnaissance faciale
Le modèle le plus complet de la gamme est la DL50FVS. Ici, la serrure fait aussi office de judas connecté et de sonnette vidéo. Elle réunit reconnaissance faciale 3D, écran couleur de 4 pouces (10,2 cm de diagonale), conversation bidirectionnelle, détection de présence et plusieurs modes d'ouverture, par empreinte digitale, code, smartphone ou clé traditionnelle.
Dotée de la reconnaissance faciale 3D et d'un écran intégré, la serrure DL50FVS est plutôt mastoc. ©Nicolas Guyot pour Clubic
EZVIZ indique que la reconnaissance faciale 3D fonctionne entre 1,2 et 2 mètres, avec une identification en moins de 1,5 seconde et un traitement des données réalisé en local. Sur le papier, la serrure ne se contente donc plus d'ouvrir ou de fermer la porte, elle devient un véritable point de contrôle à l'entrée du logement.
Reste à voir ce que cette promesse donnera dans la pratique, en espérant que le dispositif se montrera plus fiable et sûr que certains systèmes embarqués sur nos téléphones. Car au moment de confier l’accès à son domicile à un algorithme, la marge d’erreur n’a évidemment pas le même poids.
Côté tarifs, EZVIZ annonce 100 euros pour la DL03 Pro, 170 euros pour le kit DL01 Pro, 190 euros pour la DL05 et 300 euros pour la DL06 Pro. La DL50FVS doit arriver plus tard dans l'année à un tarif encore non communiqué. Tous ces produits sont disponibles chez la plupart des cybermarchands français et en magasin, chez Leroy Merlin.