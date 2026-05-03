La clé n'a pas encore dit son dernier mot, mais EZVIZ pousse un peu plus loin l'idée d'une porte d'entrée pilotée comme le reste de la maison connectée. Après les caméras de surveillance, les visiophones, les alarmes ou les motorisations de portail, le fabricant s'attaque cette fois à l'ouverture du domicile. Sa nouvelle gamme de serrures connectées couvre des usages assez variés, depuis la motorisation d'un verrou existant jusqu'à des modèles plus complets capables d'ajouter vidéo, contrôle à distance et, dans un cas, reconnaissance faciale.

Une gamme pensée pour remplacer la clé sans tout changer

L'entrée de gamme s'articule autour de la serrure DL01 Pro proposée avec un clavier extérieur, une passerelle ZigBee pour la relier à votre réseau Wi-Fi et un capteur de porte Bluetooth. L'idée est de conserver une installation relativement classique tout en ajoutant plusieurs modes d'accès, c'est-à-dire par code, badge ou smartphone (en Bluetooth). EZVIZ met en avant une installation sans gros travaux, avec verrouillage automatique et alerte lorsque la porte reste entrouverte.