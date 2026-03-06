Le hub IA de SwitchBot ne se contente plus de relier les objets connectés entre eux : il analyse les événements, comprend les images captées par les caméras et peut déclencher automatiquement des scénarios domotiques.

Il combine plusieurs fonctions au sein d’un même appareil : centre de contrôle pour les objets connectés, système d’analyse vidéo et plateforme capable d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle en local. L’appareil s’appuie notamment sur des modèles vision-langage (VLM), capables d’interpréter ce que capturent les caméras connectées et de comprendre les événements qui se déroulent dans le domicile.

Le Hub IA peut, par exemple, générer automatiquement des résumés d’activité, effectuer des recherches dans les séquences vidéo ou déclencher des alertes plus pertinentes. Les informations détectées par l’IA peuvent également servir de déclencheurs pour des automatisations, afin de créer des scénarios domotiques complexes en quelques secondes.

Le hub peut aussi faire office de système de vidéosurveillance local grâce à l’intégration d’un NVR basé sur la solution open source Frigate. Il peut gérer plusieurs caméras, assurer la reconnaissance faciale directement sur l’appareil et stocker les enregistrements localement, sans dépendre d’un service cloud.

Côté écosystème, l’appareil peut se connecter à plus de 100 produits SwitchBot et agir comme passerelle Matter pour plusieurs appareils de la marque. Il reste également compatible avec d’autres plateformes domotiques comme Apple Home, Google Home ou Home Assistant.