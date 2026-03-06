SwitchBot dévoile un nouveau hub domestique dopé à l’intelligence artificielle. Compatible avec OpenClaw, il promet de piloter la maison connectée et même d’interagir avec l’utilisateur via des applications de messagerie comme WhatsApp.
Contrôler les objets connectés de votre maison, cela devient banal. Ouvrir votre assistant vocal ou parler à votre enceinte connectée pour lui demander d'ouvrir les volets ou d'allumer la lumière du salon sont aujourd'hui des actions presque banales. Mais avez-vous réellement discuté avec votre maison, comme vous le feriez avec un proche ? C'est précisément ce que propose le nouveau hub IA de la marque SwitchBot, dont nous vous avions parlé récemment après la présentation d'Onero, son premier robot domestique. Pour ce faire, ce nouvel appareil est compatible avec OpenClaw, le framework qui fait énormément parler de lui et qui permet, par exemple, de parler à son PC pour le contrôler de manière naturelle. Switchbot applique cet usage à toute la maison.
Un nouveau hub IA pour lier tous les appareils de la maison
Le hub IA de SwitchBot ne se contente plus de relier les objets connectés entre eux : il analyse les événements, comprend les images captées par les caméras et peut déclencher automatiquement des scénarios domotiques.
Il combine plusieurs fonctions au sein d’un même appareil : centre de contrôle pour les objets connectés, système d’analyse vidéo et plateforme capable d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle en local. L’appareil s’appuie notamment sur des modèles vision-langage (VLM), capables d’interpréter ce que capturent les caméras connectées et de comprendre les événements qui se déroulent dans le domicile.
Le Hub IA peut, par exemple, générer automatiquement des résumés d’activité, effectuer des recherches dans les séquences vidéo ou déclencher des alertes plus pertinentes. Les informations détectées par l’IA peuvent également servir de déclencheurs pour des automatisations, afin de créer des scénarios domotiques complexes en quelques secondes.
Le hub peut aussi faire office de système de vidéosurveillance local grâce à l’intégration d’un NVR basé sur la solution open source Frigate. Il peut gérer plusieurs caméras, assurer la reconnaissance faciale directement sur l’appareil et stocker les enregistrements localement, sans dépendre d’un service cloud.
Côté écosystème, l’appareil peut se connecter à plus de 100 produits SwitchBot et agir comme passerelle Matter pour plusieurs appareils de la marque. Il reste également compatible avec d’autres plateformes domotiques comme Apple Home, Google Home ou Home Assistant.
OpenClaw vous permet de discuter avec votre maison
Venons-en à ce qui nous intéresse : sa compatibilité avec OpenClaw, un framework open source d’agents IA autonomes. Grâce à cette technologie, il est possible d'interagir avec sa maison connectée de manière conversationnelle depuis différentes applications de messagerie.
Concrètement, il devient possible de contrôler des appareils, vérifier l’état du domicile ou lancer des automatisations directement depuis WhatsApp, iMessage ou encore Discord. Le hub peut par exemple transmettre des images captées par une caméra, indiquer la température ou l’humidité d’une pièce, ou encore déclencher des scènes domotiques à distance. Dites simplement ce que vous voulez, de manière naturelle, et l'IA se charge de comprendre la demande et d'apporter la réponse adéquate.
OpenClaw peut également analyser les habitudes de l’utilisateur et proposer des suggestions basées sur les données collectées par le système. Dans certains cas, il peut même intervenir de manière proactive. Si une caméra détecte une personne devant la porte, le hub peut envoyer une image à l’utilisateur via sa messagerie pour lui permettre de décider s’il souhaite ouvrir à distance.
Le hub IA, disponible à un prix de 259,99€, se présente donc non pas comme une simple passerelle, mais comme le vrai cerveau de la maison pour automatiser les tâches et prévoir les actions à réaliser. Si vous avez toujours rêvé d'un Jarvis à domicile, cette fois nous y sommes.