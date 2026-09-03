Philips Hue ne veut plus laisser les applications intégrées aux téléviseurs dans le noir. À l’IFA de Berlin, la marque dévoile Play Screen Sync, une petite caméra à fixer au-dessus de l’écran. Son objectif fisheye analyse l’image en temps réel et en prolonge les couleurs sur les éclairages compatibles. Une série Netflix regardée depuis l’application intégrée au téléviseur comme une chaîne de la TNT deviennent ainsi synchronisables.

La synchronisation TV devient plus accessible

Disponible dès le 3 septembre à 119,99 euros, Play Screen Sync fonctionne avec les téléviseurs jusqu’à 85 pouces, à l’exception des modèles incurvés et des vidéoprojecteurs. Plus pragmatique, cette approche reste toutefois moins précise que l’analyse du signal HDMI, reconnaît Signify.